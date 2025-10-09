EQS-Adhoc: NORDWEST Handel AG: Anpassung der Prognose für Geschäftsvolumen und EBIT sowie Personalmaßnahmen für das Geschäftsjahr 2025

EQS-Ad-hoc: NORDWEST Handel AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

NORDWEST Handel AG: Anpassung der Prognose für Geschäftsvolumen und EBIT sowie Personalmaßnahmen für das Geschäftsjahr 2025



09.10.2025 / 14:02 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 17 MAR

Dortmund, 09. Oktober 2025

Anpassung der Prognose für Geschäftsvolumen und EBIT sowie Personalmaßnahmen für das Geschäftsjahr 2025

Der Vorstand der NORDWEST Handel AG hat heute seine Prognose für Geschäftsvolumen und Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern (EBIT) für das laufende Geschäftsjahr 2025 angepasst. Grund hierfür ist ein für das zweite Halbjahr 2025 schwächer als bisher erwarteter Verlauf des Geschäftsvolumens, der maßgeblich durch die anhaltende und das Geschäft stärker beeinflussende Rezession in der Bauwirtschaft beeinflusst wird.

Das Geschäftsvolumen im zweiten Halbjahr entwickelt sich deutlich unter den ursprünglichen Erwartungen. Die Prognose für das Geschäftsvolumen wird daher angepasst und liegt nun bei 4,5 Mrd. EUR mit einer Schwankungsbreite von +/- 6% (zuvor: 4,8 Mrd. EUR mit einer Schwankungsbreite von +/- 9%) für das Geschäftsjahr 2025. Da die Entwicklung im margenstarken Lagergeschäft von der Gesamtentwicklung nicht abweicht, erwartet der Vorstand ferner für das EBIT ein von dem zuletzt im Halbjahresbericht prognostizierten EBIT abweichendes Ergebnis. Der Vorstand rechnet nun mit einem EBIT in Höhe von11,1 Mio. EUR mit einer Bandbreite von +/- 0,6 Mio. EUR (zuvor: 15,0 Mio. EUR mit einer Bandbreite von +/- 0,9 Mio. EUR) für das Geschäftsjahr 2025.

Ferner werden Maßnahmen zur Senkung der Sach- und Personalkosten initiiert und hierbei auch ein Stellenabbau eingeleitet. Der Stellenabbau führt zu Einmalaufwendungen in Höhe von voraussichtlich bis zu rund 1,1 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2025, die sich belastend auf das Ergebnis auswirken werden, was bei der vorstehend genannten Anpassung der EBIT-Prognose berücksichtigt wurde. Ziel der Maßnahmen ist es, ab 2026 jährlich rund 1,5 Mio. EUR Personal- und 1,0 Mio. EUR Sachkosten einzusparen.

Ende der Insiderinformation

09.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: NORDWEST Handel AG Robert-Schuman-Straße 17 44263 Dortmund Deutschland Telefon: +49 231 2222-3001 Fax: +49 231 2222-3099 E-Mail: ir@nordwest.com Internet: www.nordwest.com ISIN: DE0006775505 WKN: 677550 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart EQS News ID: 2210686

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2210686 09.10.2025 CET/CEST