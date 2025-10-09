EQS-News: Julius Meinl startet in Zusammenarbeit mit FAIRTRADE das „Generations Programme" in Indien: „Empowering Youth in Coffee Production" (Stärkung junger Menschen in der Kaffeeproduktion)

EQS-News: Julius Meinl / Schlagwort(e): Produkteinführung

WIEN, 9. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Der Premium-Kaffeeröster Julius Meinl mit Sitz in Wien startet in Zusammenarbeit mit FAIRTRADE Österreich und dem Fairtrade Network of Asia Pacific Producers das Projekt „Empowering Youth in Coffee Production" (Stärkung junger Menschen in der Kaffeeproduktion) in den Kaffeeanbaugebieten Kerala und Karnataka in Indien. Die Initiative läuft von Oktober 2025 bis 2028 und ist eine Erweiterung des „Generations Programme" von Julius Meinl, das 2018 erstmals in Kolumbien gestartet und 2023 auf Uganda ausgeweitet wurde.

„Wir bei Julius Meinl glauben an den Dialog zwischen den Generationen, damit das Wissen erfahrener Bauern weitergegeben wird und gleichzeitig jungen Kaffeeproduzenten neue Möglichkeiten eröffnet werden, die nächste Ära des Kaffeeanbaus mit Innovationen und frischen Ideen zu gestalten.", sagt Marcel Löffler, CEO Julius Meinl Coffee Group

Unterstützung der nächsten Generation von Kaffeeproduzenten

„In Zusammenarbeit mit dem Central Coffee Research Institute (CCRI), der Forschungsabteilung des Coffee Board of India, wird das Projekt Kleinbauernfamilien, die Kaffee anbauen, fortgeschrittene technische Schulungen und Workshops anbieten. Diese werden wichtige Bereiche wie Anpassung an den Klimawandel, Biodiversität und agroklimatische Praktiken in Kaffeeanbaugebieten abdecken.", so Bindu Sukumarapillai, CEO-Fairtrade NAPP (Fairtrade Network of Asia Pacific Producers)

Im Laufe des Projekts werden rund 200 Kleinbauern, vor allem junge Führungskräfte und Frauen, an den Schulungen teilnehmen. Der Lehrplan umfasst auch den Aufbau von Marketingkompetenzen und die Unterstützung der Bauern bei der Integration digitaler Tools in ihre landwirtschaftlichen und geschäftlichen Praktiken. Die Bauern erhalten außerdem professionelle Beratung zur Diversifizierung ihrer Einkommensquellen, beispielsweise durch die Entwicklung von Backwaren aus Kaffeekirschenschalen. Zusammen zielen diese Initiativen darauf ab, Innovationen voranzutreiben, neue Absatzkanäle zu erschließen und die langfristige wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit zu stärken.

Aufbau von Führungsqualitäten und Klimaresilienz

Junge Genossenschaftsmitglieder profitieren von gezielten Führungskräftetrainings, die sie darauf vorbereiten, Schlüsselrollen zu übernehmen und stärkere Netzwerke aufzubauen. Um die Zukunft des Kaffeeanbaus zu sichern und die Auswirkungen des Klimawandels abzuschwächen, erhalten FAIRTRADE-Genossenschaften Setzlinge für neue Kaffeesträucher, um alternde oder kranke Pflanzen zu ersetzen. Diese verbesserten Sorten sind widerstandsfähiger und besser an den Klimawandel angepasst.

Stärkung der Nachhaltigkeit durch Auswirkungen auf die Gemeinschaft

Das „Generations Programme" ist Teil der umfassenden Nachhaltigkeitsbemühungen von Julius Meinl und ergänzt die Responsible Selected Coffee Initiative (RSCI), die sicherstellt, dass Nachhaltigkeitskriterien in den Einkauf von Rohkaffee durch das Unternehmen einfließen. Während die RSCI die gesamten Lieferketten abdeckt, konzentriert sich das „Generations Programme" direkt auf die Bauerngemeinschaften und unterstützt die langfristige Widerstandsfähigkeit, Innovation und Chancen für die nächste Generation von Kaffeebauern.

„Während unserer langjährigen Partnerschaft mit Julius Meinl ist ihr Engagement für die Stärkung der Kaffeeanbaugemeinschaften immer wieder aufgefallen. Dieses neue Projekt in Indien ist eine natürliche Fortsetzung dieser Zusammenarbeit, bei der Bauern mit widerstandsfähigen Kaffeepflanzen unterstützt werden und gleichzeitig durch Schulungen und Führungskräfteentwicklung in die nächste Generation investiert wird. Die Stärkung junger Menschen in der Kaffeeanbauindustrie ist für eine nachhaltige und profitable Kaffeeproduktion von entscheidender Bedeutung."

– Hartwig Kirner, CEO FAIRTRADE Austria

Über Julius Meinl: Julius Meinl wurde 1862 gegründet und ist einer der ältesten Kaffeeröster der Welt und eine ikonische Wiener Kaffeehausmarke. Das Bekenntnis zu Qualität ist seit fünf Generationen ein Markenzeichen der Familie. Mit mehr als 160 Jahren Erfahrung in der Beschaffung, Mischung und Röstung werden Julius Meinl Kaffees und Tees in über 50.000 Hotels, Kaffeehäusern und Restaurants in 70 Ländern sowie in einer wachsenden Zahl von Einzelhandelsgeschäften verkauft.

