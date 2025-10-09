EQS-News: SKEMA präsentiert UNVEIL, den Strategieplan 2025 - 2030

EQS-News: SKEMA Business School / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

Talente freilegen und Gesellschaften verändern

PARIS, 9. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Der Herbst 2025 markiert einen entscheidenden Moment für die SKEMA Business School. Mit 10 Standorten in 7 Ländern, 11.000 Studierenden und 63.000 Alumni startet die Hochschule ihren neuen Strategieplan 2025–2030 mit dem Titel UNVEIL. Hinter diesem Namen verbirgt sich ein klares Ziel: Talente zu entdecken und das Potenzial neuer Generationen zu fördern, um nachhaltigere Organisationen zu gestalten und durch SKEMA eine globale Bildungsplattform aufzubauen, die alle Kontinente umfasst.

Vier strukturelle Säulen zur Neugestaltung der Schule

Bei der Ausarbeitung dieses vierten Strategieplans hat SKEMA alle Interessengruppen konsultiert: Studenten, Dozenten, Alumni, Mitarbeiter und Unternehmenspartner. Vier miteinander verbundene Säulen bilden einen dynamischen Kreislauf innerhalb von UNVEIL – SEEK, COMMIT, BUILD und GROW – und definieren die Studentenerfahrung, das gesellschaftliche Engagement und die globalen Ambitionen von SKEMA neu.

Mit „SEEK" unternimmt SKEMA eine tiefgreifende Umgestaltung seiner Pädagogik und erfindet das Lernen im Zeitalter der KI neu.

Die Schule verfolgt eine wegweisende Doktrin: „Lernen, Lehren, Forschen, Arbeiten im Zeitalter der KI", die KI in alle strukturellen Dimensionen der Einrichtung integriert. Bis 2030 wird jeder Schüler von einem KI-gestützten Lebenslauf profitieren. Die Fakultät und die Mitarbeiter werden durch KOMPASS unterstützt, ein Tool, das entwickelt wurde, um ihre berufliche Laufbahn zu begleiten. Außerdem soll ein interdisziplinärer akademischer und wissenschaftlicher Rahmen geschaffen werden.

COMMIT steht für das Engagement von SKEMA, eine nachhaltige Zukunft zu gestalten. Durch ihre Initiativen Move for Good und AI for Accelerating Impact mobilisiert die Schule ihre Gemeinschaft für soziale und ökologische Anliegen und strebt an, bis 2030 150 wirkungsorientierte Start-ups zu unterstützen. Eine Beobachtungsstelle für globale Auswirkungen wird die greifbaren Ergebnisse dieser Initiativen bewerten. Ein Business-Hub wird außerdem Unternehmen und Alumni zusammenbringen.

Große Investitionen und globale Expansion

Mit BUILD investiert SKEMA 150 Millionen Euro in seine Campusse, um sie zu „Great Places to Work and Study" zu machen. Die Schule entwickelt sich zu einer globalen Plattform für Hochschulbildung, um an allen ihren Standorten weltweit ein einzigartiges und einheitliches Lernerlebnis zu bieten, das mit Unterstützung ihres KI-Innovationszentrums in Montréal, Kanada, entwickelt wurde.

Schließlich verkörpert GROW die globalen Ambitionen von SKEMA: Nach der Eröffnung eines Campus in Dubai im Jahr 2025 wird die Hochschule bis 2030 zwei weitere Campusse in Indien und Australien eröffnen und damit das globale Netzwerk von SKEMA auf 12 Standorte in 9 Ländern und 6 Kontinenten ausweiten. Die Schule wird außerdem eine School of Professional Studies (SPS) einrichten, um Fachkräfte auszubilden und den wachsenden Bedarf der Regionen und Branchen an Studiengängen, Zertifizierungen und Fernstudienprogrammen zu decken.

Ziele für 2030: 16.000 Studenten und 250 Lehrkräfte

Bis zum Jahr 2030 wird SKEMA 16.000 Studierende aufnehmen, 250 Fakultätsmitglieder werden das ständige akademische Personal der Hochschule bilden, und das Gesamtbudget der Hochschule wird 250 Millionen Euro erreichen.

Mit UNVEIL bekräftigt SKEMA seine Mission: Generationen zu befähigen, Organisationen und Gesellschaften neu zu erfinden.

