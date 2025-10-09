Novo Nordisk sichert sich mit Milliarden-Deal Lebermedikament

Der Hersteller der Abnehmspritze Wegovy, Novo Nordisk, will für bis zu 5,2 Milliarden Dollar die US-Biotechfirma Akero Therapeutics übernehmen.

Damit sichert sich der dänische Pharmakonzern den Zugriff auf ein experimentelles Medikament gegen eine schwere Form der Fettlebererkrankung (MASH), wie die Unternehmen am Donnerstag mitteilten. Je Aktie bietet Novo den Akero-Aktionären 54 Dollar in bar. Dies entspricht einem Aufschlag von gut 16 Prozent auf den letzten Schlusskurs. Zudem ist eine weitere Zahlung von sechs Dollar je Aktie möglich, falls das Medikament mit dem Namen Efruxifermin bis Mitte 2031 eine vollständige US-Zulassung erhält. Die Akero-Aktie schoss im vorbörslichen Handel um mehr als 19 Prozent in die Höhe, Novo Nordisk gaben um rund zwei Prozent nach.

Mit dem Zukauf will Novo sein Wachstum ankurbeln und sich im scharfen Wettbewerb mit dem US-Rivalen Eli Lilly behaupten. Der Konzern forscht an Medikamenten gegen Fettleibigkeit und Diabetes, die auch bei verwandten Krankheiten wie MASH eingesetzt werden können.