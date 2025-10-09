Original-Research: NanoRepro AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: NanoRepro AG - von GBC AG 09.10.2025 / 12:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu NanoRepro AG Unternehmen: NanoRepro AG ISIN: DE0006577109 Anlass der Studie: Management-Interview Empfehlung: Kaufen Kursziel: 4,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2026 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker Neuausrichtung mit Zukunft: NanoRepro setzt auf Prävention, Beteiligungen und Wachstum Die NanoRepro AG befindet sich nach der Sonderkonjunktur während der COVID-19-Pandemie in einer Phase der Neuausrichtung und des nachhaltigen Wachstums. Mit einem klaren Fokus auf medizinische Schnelltests zur Eigenanwendung, Nahrungsergänzungsmittel und strategische Beteiligungen hat sich das Unternehmen zu einem vielseitigen Gesundheitsanbieter entwickelt. Die jüngsten Schritte, darunter die erfolgreiche IVDR-Zertifizierung, die Listung von Produkten bei dm unter der Marke Mivolis sowie die Mehrheitsbeteiligung an der Paedi Protect AG, markieren wichtige Meilensteine. Im Gespräch erläutern CEO Lisa Jüngst und CFO Stefan Pieh, wie sie NanoRepro strategisch aufgestellt haben, wo die größten Chancen liegen und weshalb die kommenden Jahre für Investoren besonders spannend werden. GBC AG: Können Sie NanoRepro für Investoren kurz und prägnant beschreiben, also wer Sie sind, in welchen Märkten Sie aktiv sind und was das Unternehmen heute im Kern ausmacht? Lisa Jüngst: Die NanoRepro AG ist ein dynamisches Gesundheits- und Lifestyle-Unternehmen, das sich auf Prävention und Eigenanwendung fokussiert. Über Drogerien, Apotheken, den Online-Handel und internationale Partner erschließen wir wachsende Märkte in den Bereichen Frauengesundheit, Infektionsdiagnostik und Prävention. Durch strategische Beteiligungen, unter anderem an Paedi Protect (über 50 %), den Deutschen Kosmetikwerken (10 %) und hyped about science (33 %), haben wir unser Portfolio zu einer integrierten Health-&-Prevention-Plattform ausgebaut. Damit gestalten wir aktiv die Gesundheitstrends von morgen und schaffen ein Geschäftsmodell, das international skalierbar und zukunftsorientiert ist. GBC AG: Welche strategischen Weichenstellungen haben Sie nach der COVID-Sonderkonjunktur vorgenommen? Stefan Pieh: Nach der COVID-Sonderkonjunktur haben wir die NanoRepro AG konsequent neu ausgerichtet, um die Basis für nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Ein wichtiger Schritt war die erfolgreiche Platzierung unserer Schnelltest-Sparte bei dm: Zunächst erfolgte die Platzierung unter unserer Eigenmarke ZuhauseTEST, inzwischen ist die Sparte vollständig in die starke Handelsmarke "Mivolis" integriert. Parallel dazu haben wir unser Geschäftsmodell diversifiziert und unser Portfolio durch strategische Beteiligungen erweitert: Mit Paedi Protect (>50 %) erschließen wir das wachstums-starke Segment medizinischer Hautpflege für Kinder, mit den Deutschen Kosmetikwerken (10 %) und der Marke NewKee haben wir Zugang zu etablierter Hautpflege für sensible Haut mit veganen, parfümfreien und dermatologisch getesteten Produkten und mit hyped about science (33 %) und der Marke Phlas beteiligen wir uns an einem innovativen Skin-Tech Spin-off der Max-Planck-Gesellschaft, das mit Kaltplasma-Technologie neue Maßstäbe in der Hautgesundheit setzen will. Zudem bringen wir unsere Marke alphabiol für Nahrungsergänzungsmittel in diese Plattform ein und bündeln Marketing- sowie Vertriebssynergien, um Effizienzgewinne zu realisieren. So haben wir uns von einem reinen Schnelltestanbieter zu einer integrierten Health-&-Prevention-Plattform entwickelt, die von den globalen Megatrends Prävention, Individualisierung und Gesundheitsbewusstsein getragen wird und Investoren attraktive, skalierbare Wachstumsperspektiven eröffnet. GBC AG: Welche Rolle soll hyped about science innerhalb der Unternehmensgruppe langfristig übernehmen? Lisa Jüngst: hyped about science soll innerhalb der NanoRepro-Gruppe langfristig die Rolle eines Innovationstreibers im Bereich Skin-Tech und Health Lifestyle übernehmen. Mit seiner wissenschaftlich fundierten Kaltplasma-Technologie ergänzt das Unternehmen unser klassisches Schnelltest- und Präventionsgeschäft um ein völlig neues, zukunftsweisendes Segment. Unser Ziel ist es, eine Plattform aufzubauen, die medizinische Hautpflege, Technologie und ergänzende Produkte wie unsere Marke alphabiol verbindet und somit einen integrierten Ansatz für Gesundheit und Prävention bietet. Gleichzeitig schafft hyped about science für die Gruppe eine höhere Wertschöpfungstiefe, Zugang zu international skalier-baren Märkten und einen Image- und Innovationsboost, von dem alle Beteiligungen profitieren. Damit wird hyped about science perspektivisch zu einer strategischen Wachstums- und Differenzierungssäule, die uns deutlich breiter und resilienter aufstellt. GBC AG: Wie fügt sich die Marke alphabiol in die Plattformstrategie von hyped about science ein? Lisa Jüngst: Die Marke alphabiol fügt sich nahtlos in die Plattformstrategie von hyped about science ein, da sie das Thema Hautgesundheit und Prävention um den Bereich Nahrungsergänzungsmittel ergänzt. Während "Phlas" mit der Kaltplasma-Technologie einen innovativen Skin-Tech-Ansatz verfolgt, ergänzt alphabiol das Konzept um die Dimension der inneren Gesundheit und Mikronährstoffversorgung. Künftig werden die Produkte von alphabiol unter der Marke "Phlas" geführt. Damit entsteht eine einheitliche Markenwelt, die Skin-Tech, Hautpflegeprodukte und Supplemente integriert. So schaffen wir nicht nur Cross-Selling-Potenziale und Synergien in Marketing und Vertrieb, sondern positionieren hyped about science langfristig als holistische Health-&-Prevention-Plattform, die international skalierbar ist und eine hohe Wertschöpfungstiefe bietet. GBC AG: Welche Synergien erwarten Sie konkret zwischen NanoRepro und hyped about science in Entwicklung, Marketing und Vertrieb? Stefan Pieh: Wir sehen in der Zusammenarbeit zwischen NanoRepro und hyped about science erhebliche Synergiepotenziale, vor allem im Bereich der Vermarktung. Im Marketing können wir auf unsere etablierte Präsenz in Drogerien, Apotheken und im E-Commerce zurückgreifen und so die Markenreichweite für die innovative Marke Phlas nutzen. Im Vertrieb nutzen wir unsere gewachsenen Strukturen sowie unsere internationalen Distributionsnetzwerke, um die Skin-Tech-Produkte von hyped schnell und skalierbar auf dem Markt zu etablieren. Gleichzeitig ergeben sich Cross-Selling-Möglichkeiten mit unseren bestehenden Marken Paedi Protect und NewKee. So stärken wir nicht nur die Effizienz und die Marktpräsenz, sondern schaffen auch eine gemeinsame Plattform für nachhaltiges Wachstum. GBC AG: Welche Wachstumspotenziale sehen Sie im Bereich Beauty-Tech und Nahrungsergänzung? Lisa Jüngst: Wir sehen im Bereich Beauty-Tech und Nahrungsergänzung ein enormes Wachstumspotenzial, das von mehreren Megatrends getragen wird. Im Beauty-Tech-Segment eröffnet die Verschmelzung von Technologie und Hautpflege neue Märkte: Konsumenten suchen nach evidenzbasierten, innovativen Lösungen, die über klassische Kosmetik hinausgehen. Mit der Kaltplasma-Technologie von hyped about science adressieren wir genau diesen Trend und schaffen die Basis für skalierbare, internationale Produktlinien, die sich klar von herkömmlichen Angeboten differenzieren. Im Bereich Nahrungsergänzung sehen wir ebenfalls starkes Wachstum, angetrieben durch das steigende Bewusstsein für Prävention, Selbstpflege und Individualisierung. Mit alphabiol, das künftig unter der Marke Phlas integriert ist, verbinden wir innere Gesundheit und äußere Hautpflege zu einem holistischen Ansatz, der den Konsumenten einen echten Mehrwert bietet. Insgesamt erwarten wir, dass diese beiden Segmente mittelfristig die größten Wachstumstreiber für uns werden. Sie bieten überdurchschnittliche Margen, hohe Internationalisierungschancen und stärken unsere Positionierung als integrierte Health-&-Prevention-Plattform. GBC AG: Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihren weiteren Beteiligungen? Stefan Pieh: Mit unseren bestehenden Beteiligungen sind wir im Moment sehr gut aufgestellt. Mit Paedi Protect, den Deutschen Kosmetikwerken und hyped about science haben wir strategische Partner an unserer Seite, die unser Kerngeschäft ideal ergänzen und uns Zugang zu neuen, wachstumsstarken Märkten eröffnen. Daher verfolgen wir aktuell keine weiteren Beteiligungen, sondern konzentrieren uns darauf, die bestehenden Investments konsequent auszubauen, Synergien zu nutzen und die Gruppe profitabel und nachhaltig weiterzuentwickeln. GBC AG: Wo sehen Sie NanoRepro in fünf Jahren und welche Ziele möchten Sie bis dahin erreicht haben, sowohl in Bezug auf das Kerngeschäft als auch auf Ihre Beteiligungen? Stefan Pieh: In fünf Jahren sehe ich NanoRepro als gesund wachsende und finanziell starke Unternehmensgruppe, die sich erfolgreich von der Sonderkonjunktur durch die Corona-Pandemie emanzipiert und nachhaltig etabliert hat. Unser Kerngeschäft im Bereich der Schnelltests wird durch die enge Partnerschaft mit dm fest verankert sein und stabile Cashflows liefern. Gleichzeitig sollen unsere Beteiligungen, allen voran Paedi Protect, die Deutschen Kosmetikwerke und hyped about science, zu echten Wachstumsmotoren werden und das Profil der Gruppe abrunden. Unser Ziel ist es, durch kluge Synergien und eine klare Fokussierung auf Gesundheit und Prävention die Profitabilität stetig zu steigern und den Unternehmenswert spürbar zu erhöhen. Lisa Jüngst: Ich sehe NanoRepro in fünf Jahren als führende Health & Prevention Plattform, die weit über Schnelltests hinausgewachsen ist. Mit Paedi Protect wollen wir eine internationale Lovebrand für Kinderhautpflege etablieren, die Vertrauen und Sicherheit vermittelt. Mit der Marke NewKee haben wir eine eigene Hautpflegeserie für sensible Haut entwickelt, die für Verträglichkeit, Nachhaltigkeit und moderne Pflege steht. Und mit hyped about science sowie der Marke Phlas möchten wir den Beauty-Tech- und Supplement-Markt revolutionieren - mit innovativen Skin-Tech-Lösungen, die Wissenschaft, Lifestyle und Prävention auf einzigartige Weise verbinden. Unser Ziel ist es, dass Menschen uns nicht nur mit Tests, sondern mit einem ganzheitlichen Ansatz für Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden verbinden. Damit werden wir zu einem Unternehmen, das Gesundheitstrends nicht nur begleitet, sondern aktiv gestaltet und europaweit Maßstäbe setzt. GBC AG: Vielen Dank für das Interview. 