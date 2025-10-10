dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 10.10.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Energiekontor kappt Gewinnausblick - Verzögerungen und Regeländerungen

BREMEN - Der Wind- und Solarparkentwickler Energiekontor hat seinen Ausblick wegen Schwierigkeiten in Deutschland und Großbritannien spürbar gesenkt. Das Vorsteuerergebnis dürfte in diesem Jahr nur noch zwischen 30 und 40 Millionen Euro betragen statt der bisher angepeilten 70 bis 90 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss in Bremen mitteilte. Die Anleger wurden von der Gewinnwarnung kalt erwischt: Die Aktie fiel am Freitag prozentual zweistellig.

Kreise: Neues Übernahmeinteresse an Außenwerbung von Ströer - Aktie zieht an

FRANKFURT - Der Werbevermarkter Ströer hat offenbar erneut Interesse an einer Übernahme seiner Außenwerbesparte geweckt. Eine Investorengruppe um den US-Finanzinvestor I Squared plane ein Gebot für das Kerngeschäft der Kölner aus dem MDax , wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete. Dabei gehe es um die klassische und die elektronische Außenwerbung. Bei einem möglichen Zustandekommen könnte das Geschäft mit 3,5 Milliarden Euro oder mehr bewertet werden, hieß es. Eine bindende Offerte könnte bereits in der kommenden Woche auf den Tisch gelegt werden. Die Aktie zog zuletzt um 12 Prozent an. Vor dem Kursanstieg lag die Börsenbewertung für den Gesamtkonzern bei rund 2,3 Milliarden Euro.

'HB': Großbestellung von Drohnenabwehrsystem Skyranger

BERLIN/DÜSSELDORF - Zur Stärkung der Drohnenabwehr plant die Bundeswehr einem Medienbericht zufolge eine Großbestellung des Flugabwehrsystems Skyranger bei Rheinmetall . Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf Kreise des Bundesverteidigungsministeriums und mit den Vorgängen vertrauten Personen aus dem industriellen Umfeld berichtet, sollen noch in diesem Jahr mehr als 600 Abwehrsysteme beim Düsseldorfer Rüstungskonzern bestellt werden. Der Auftragswert samt dazugehöriger Fahrzeuge werde auf mehr als neun Milliarden Euro beziffert.

ROUNDUP: E-Autos heben VW-Verkäufe ins Plus und helfen Tochter Audi

WOLFSBURG/INGOLSTADT - Volkswagen hat dank kräftiger Zuwächse bei Elektroautos und starker Zahlen der Töchter Skoda und Seat im dritten Quartal etwas mehr Autos verkauft. 2,2 Millionen Fahrzeuge sind ein Plus von einem Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wie der Konzern mitteilt. Entscheidend für das Plus ist dabei ein starker Zuwachs bei Elektroautos um knapp ein Drittel auf 252.100 Fahrzeuge.

BASF verkauft Lacke-Sparte an US-Finanzinvestor Carlyle

LUDWIGSHAFEN - Der Chemiekonzern BASF hat einen Käufer für sein Lacke-Geschäft gefunden. Der Dax -Konzern einigte sich laut einer Mitteilung vom Freitag mit dem US-Finanzinvestor Carlyle . Für die Coatingssparte werde dabei ein Unternehmenswert von 7,7 Milliarden Euro angesetzt. Der Verkauf soll im zweiten Quartal des kommenden Jahres abgeschlossen sein und spült BASF vor Steuern 5,8 Milliarden Euro in die Kasse. 40 Prozent an der Sparte wird BASF weiterhin halten. Die Aktie legte in Reaktion auf die Neuigkeiten kurz zu, gab die Gewinne dann aber wieder ab.

China leitet Untersuchung gegen US-Chipriesen Qualcomm ein

PEKING - Chinas Marktregulierer nehmen im Kräftemessen Pekings mit Washington den US-Chipriesen Qualcomm ins Visier. Wie die zuständige Aufsichtsbehörde in Peking mitteilte, werde die Übernahme der israelischen Halbleiterfirma Autotalks wegen einer möglichen Verletzung des Anti-Monopolgesetzes geprüft. Nähere Angaben machte die Behörde nicht. Im vorbörslichen US-Handel fielen die Qualcomm-Aktien zunächst deutlich, zuletzt reduzierten sich die Kursverluste auf 1,2 Prozent.

Vorerst kein Streik: Piloten und Lufthansa sprechen wieder

FRANKFURT - Die Passagiere können erst einmal aufatmen: Bei der Lufthansa ist die Gefahr eines Pilotenstreiks zumindest für einige Tage gebannt. Nach "konstruktiven" Gesprächen habe man für die kommende Woche mehrere Sondierungstermine vereinbart, berichtet eine Sprecherin der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC). Die Lufthansa habe zwar kein neues Angebot vorgelegt, aber einige Ansatzpunkte genannt, die nun überprüft werden sollten. Während der Sondierung werde die VC nicht streiken.

Weitere Meldungen -Unklarheit über Zuständigkeit für Facebook-Sammelklage -ROUNDUP: Bahn hebt Ticketpreise im Fernverkehr nicht an -Tesla führt abgespecktes Model Y auch in Deutschland ein -Werften rechnen beim Marineschiffbau mit mehr Aufträgen -VW-Tochter Audi fährt im Rückwärtsgang - aber langsamer -Sechs neue 'Gigafactories' für KI in EU geplant -TAG-Chef: Polnische Mietwohnungen bringen Wachstum

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/stk