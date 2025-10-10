Werbung ausblenden
Drei Fragen an Bernecker 10.10.2025

Bringt der OpenAI-Deal AMD in Schwung? Lohnt sich Ottobock? Droht Gold eine Korrektur?

onvista · Uhr
KI
Artikel teilen:
Quelle: Bernecker

Bringt der OpenAI-Deal AMDs Aktie auf Dauer in Schwung?

Der OpenAI-Deal ist der logische Schritt von AMD-Chefin Lisa Su, die schon länger angekündigt hatte, die Präsenz von AMD im Bereich der KI deutlich auszubauen. AMD hat den Vorteil einer breiten technologischen Basis, die über Jahre konsequent entwickelt wurde, und verbessert damit seine Marktposition im Wettbewerb mit Nvidia spürbar. Mit dem Deal verschafft sich AMD Zugang zu einem der wichtigsten Wachstumsmärkte überhaupt – Rechenpower für KI-Modelle.

Entscheidend wird sein, ob AMD seine Lieferfähigkeit hochhalten und die Performance-Versprechen der neuen Instinct-Chips im operativen Einsatz bei OpenAI tatsächlich einlösen kann. Dann wird der Einstieg zu einem dauerhaften Kurstreiber für die Aktie werden. In der Actien-Börse waren wir frühzeitig dabei.

Ist Ottobock ein Geheimtipp aus Deutschland?

Wir sind investiert und bleiben es, technische Schwankungen inbegriffen. Die Neuemission Ottobock dürfte ähnlich laufen wie die von Birkenstock. Dafür sprechen die Investoren und die Begleitung in der Publizität.

Doch wie im Falle Birkenstock: Jedem Hype folgt eine Beruhigung und anschließend eine Stabilisierung auf vertretbarem Boden. Für die deutsche Börse wäre es ein Erfolgserlebnis. Also positiver Ausblick!

Geht die Gold-Rally weiter oder droht eine Korrektur?

Gold hat einen langen Trend und kurzfristige Korrekturen in diesem Trend. Bei 4.000 US-Dollar je Feinunze erreicht der Goldpreis im Moment eine deutlich übergekaufte Marktlage mit einem technischen Risiko von vielleicht fünf bis sieben Prozent.

Anschließend geht es um die Überwindung dieser Hürde mit Perspektiven bis 5.000 Dollar pro Unze per 2027. Die Mengenverhältnisse von Angebot und Nachfrage ändern sich vorerst nicht und es bleibt bei einer Mehrnachfrage von jährlich rund 270 Tonnen. Das ist die Triebfeder für den Gesamttrend.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
G
Goldpreis
Nvidia
AMD
Ottobock
Birkenstock

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 09.10.2025
Dax geht wieder auf Rekordfahrt - Silber teurer als je zuvorgestern, 17:55 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Vorbörse 09.10.2025
Gute Vorgaben für heute: US-Indizes erreichen Rekordegestern, 08:02 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Bilanzanalyse zum IPO
Ottobock gehört auf die Watchlist – nicht ins Depotgestern, 12:15 Uhr · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden