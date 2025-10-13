ADS-TEC Energy ermöglicht am Bahnhof Zuffenhausen Ultra-Schnellladen ohne Netzausbau



Schnellladen im Niederspannungsnetz dank Batteriespeichertechnologie

Acht HPC-Ladepunkte am Bahnhof Stuttgart-Zuffenhausen

Realisiert mit Stadtwerke Stuttgart und Vector Informatik

Nürtingen und Stuttgart-Zuffenhausen, Deutschland – 13. Oktober 2025 – ADS-TEC Energy PLC (NASDAQ: ADSE), ein weltweit führender Lösungsanbieter von batteriebasierten Speicher- und Schnellladesystemen, hat gemeinsam mit den Stadtwerken Stuttgart und Vector Informatik einen innovativen Schnellladepark auf dem Bahnhofsareal in Stuttgart-Zuffenhausen realisiert. Die Besonderheit: Dank der integrierten Batterietechnologie von ADS-TEC Energy ist das Hochleistungs-Schnellladen (DC) direkt im Niederspannungsnetz möglich – ein aufwendiger, kostenintensiver Anschluss an das Mittelspannungsnetz entfällt.

Die kompakte, speichergestützte Lösung erlaubt Ladeleistungen von bis zu 300 Kilowatt und macht Schnellladen überall dort möglich, wo der Netzanschluss aufgrund seiner begrenzten Kapazität bislang eine Hürde war. Der neue Standort am Bahnhof Zuffenhausen bietet acht HPC-Ladepunkte, die von den Stadtwerken Stuttgart mit Ökostrom betrieben werden. In Verbindung mit dem intelligenten Energiemanagement von Vector Informatik wird die verfügbare Netzleistung dynamisch auf die Ladevorgänge verteilt, um den Energiefluss effizient zu steuern.

Beitrag zur urbanen Ladeinfrastruktur

„Wie hier am Bahnhof in Zuffenhausen, stellen begrenzter Platz und die fehlende Netzleistung eine Herausforderung dar. Mit unseren Systemen braucht es keinen vorherigen Netzausbau. Die integrierte Flexibilität der Speicher sorgt für hohe Ladeleistungen und dient zugleich als Multi-Tool für die Energiewende. Als Hersteller aus Baden-Württemberg freuen wir uns besonders über dieses Projekt im Schulterschluss mit der Region“, sagt Thomas Speidel, CEO und Gründer ADS-TEC Energy.

Technologie aus Baden-Württemberg

Das Projekt zeigt exemplarisch, wie die Kombination von Energiespeicherung und intelligenter Steuerung die Ladeinfrastruktur in urbanen Räumen erweitert. Minutenschnelles Aufladen wird damit auch in der Stadt möglich, nicht mehr nur entlang von Autobahnen. Die speichergestützte Lösung von ADS-TEC Energy trägt dazu bei, Engpässe im Stromnetz zu vermeiden und den Ausbau der Schnellladeinfrastruktur auch an Standorten voranzubringen, an denen ein Netzausbau bislang nicht möglich war.

Über ADS-TEC Energy

Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschließlich deren Energiemanagementsysteme. Die batteriegestützte Schnellladetechnologie von ADS-TEC Energy ermöglicht Elektrofahrzeugen, auch bei schwachen Stromnetzen ultraschnell zu laden und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus.

Das Unternehmen mit Sitz in Nürtingen, Baden-Württemberg, wurde vom Bundespräsidenten für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und 2022 in den „Circle of Excellence“ aufgenommen. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme ist auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und Eigenfertigung zurückzuführen. Mit seinen fortschrittlichen Systemplattformen ist ADS-TEC Energy ein wertvoller Partner für Automobilhersteller, Energieversorgungsunternehmen und Ladestellenbetreiber.

