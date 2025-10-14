EQS-News: Telekom Austria: Die A1 Group verlautbart das Ergebnis für Q3 und Q1-Q3 2025
EQS-News: Telekom Austria AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Telekom Austria: Die A1 Group verlautbart das Ergebnis für Q3 und Q1-Q3 2025
14.10.2025 / 18:00 CET/CEST
Telekom Austria: Die A1 Group verlautbart das Ergebnis für Q3 und Q1-Q3 2025.
Relevante Unterlagen zu den Ergebnissen finden Sie unter folgendem Link:
https://a1.group/de/investor-relations-home/ergebnis-center/
Weitere Informationen finden Sie auf der Website:
https://a1.group/de/investor-relations-home/
Highlights Q3 und die ersten neun Monate des Jahres 2025
- Umsatz: +3,5 % gegenüber Q3 2024: getragen durch höhere Erlöse aus dem Verkauf von Endgeräten, insbesondere im ICT-Geschäft
- Umsätze aus Dienstleistungen: +0,7 % im Q3, starkes Wachstum in CEE mildert Rückgang in Österreich
- Core OPEX: Im Q3 stabil, da Effizienzfokus höhere produktbezogene Kosten kompensiert
- EBITDA: +2,8 % im Q3, höchster Beitrag aus Bulgarien und Belarus
- Nettoergebnis: +6,0 % höher in Q1–Q3 2025, zusätzlich unterstützt durch verbessertes Finanzergebnis
- CAPEX: sinken im Jahresvergleich um 12 % in Q1-Q3, getrieben durch CAPEX-Einsparungen und geringere Spektrumsausgaben
- Free Cashflow: steigt um 52 % in Q1–Q3 2025, hauptsächlich aufgrund niedrigerer Investitionen und Anstieg im operativen Ergebnis
- Rating: Im Juli 2025 bestätigte Fitch das Kreditrating der Telekom Austria AG mit „A-“ und stabilem Ausblick
- Outlook: Umsatzwachstum von 2–3 % bestätigt, CAPEX exkl. Spektrum von unter EUR 800 Mio. (davor: ~ EUR 800 mn)
Video:
Der Vorstand der A1 Group präsentiert auf Englisch die Ergebnisse des 3. Quartals und die ersten neun Monate des Jahres 2025
