EQS-News: Telekom Austria: Die A1 Group verlautbart das Ergebnis für Q3 und Q1-Q3 2025

EQS Group · Uhr
Infrastruktur
EQS-News: Telekom Austria AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Telekom Austria: Die A1 Group verlautbart das Ergebnis für Q3 und Q1-Q3 2025

14.10.2025 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Telekom Austria: Die A1 Group verlautbart das Ergebnis für Q3 und Q1-Q3 2025.

Relevante Unterlagen zu den Ergebnissen finden Sie unter folgendem Link:

https://a1.group/de/investor-relations-home/ergebnis-center/

Weitere Informationen finden Sie auf der Website:

https://a1.group/de/investor-relations-home/

Highlights Q3 und die ersten neun Monate des Jahres 2025

  • Umsatz: +3,5 % gegenüber Q3 2024: getragen durch höhere Erlöse aus dem Verkauf von Endgeräten, insbesondere im ICT-Geschäft
  • Umsätze aus Dienstleistungen: +0,7 % im Q3, starkes Wachstum in CEE mildert Rückgang in Österreich
  • Core OPEX: Im Q3 stabil, da Effizienzfokus höhere produktbezogene Kosten kompensiert
  • EBITDA: +2,8 % im Q3, höchster Beitrag aus Bulgarien und Belarus
  • Nettoergebnis: +6,0 % höher in Q1–Q3 2025, zusätzlich unterstützt durch verbessertes Finanzergebnis
  • CAPEX: sinken im Jahresvergleich um 12 % in Q1-Q3, getrieben durch CAPEX-Einsparungen und geringere Spektrumsausgaben
  • Free Cashflow: steigt um 52 % in Q1–Q3 2025, hauptsächlich aufgrund niedrigerer Investitionen und Anstieg im operativen Ergebnis
  • Rating: Im Juli 2025 bestätigte Fitch das Kreditrating der Telekom Austria AG mit „A-“ und stabilem Ausblick
  • Outlook: Umsatzwachstum von 2–3 % bestätigt, CAPEX exkl. Spektrum von unter EUR 800 Mio. (davor: ~ EUR 800 mn)

Der Vorstand der A1 Group präsentiert auf Englisch die Ergebnisse des 3. Quartals und die ersten neun Monate des Jahres 2025

