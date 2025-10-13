Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Ferrari auf 460 Euro - 'Outperform'

dpa-AFX · Uhr
Luxusgüter
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ferrari nach dem Kapitalmarkttag von 475 auf 460 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Ergebnisziel für 2030 spiegle eine deutlich niedriger als von ihm erwartete durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von rund 6 Prozent wider, schrieb Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Er halte den Ausblick jedoch für konservativ und erwarte, dass der Sportwagenbauer langfristig weiterhin besser als der Markt abschneiden werde./rob/edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 17:01 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 17:01 / EDT

Ferrari

