EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Henkel AG & Co. KGaA / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 // Erwerb eigener Aktien / 22. Zwischenmeldung

Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



13.10.2025 / 09:46 CET/CEST

Henkel AG & Co. KGaA Düsseldorf

WKN: 604840 / ISIN: DE0006048408

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 22. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 6. Oktober 2025 bis einschließlich 10. Oktober 2025 wurden insgesamt Stück 464.477 Vorzugsaktien (ISIN DE0006048432) und Stück 81.029 Stammaktien (ISIN DE0006048408) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Henkel AG & Co. KGaA erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 9. Mai 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. Mai 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Vorzugs- bzw. Stammaktien wie folgt erworben, wobei der gewichtete Durchschnittskurs ohne Erwerbsnebenkosten mit 4 Nachkommastellen angegeben wird:

Vorzugsaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 06.10.2025 XETR 80.000 69,5381 5.563.049,28 CEUX 41.979 69,5538 2.919.797,20 07.10.2025 XETR 98.859 69,9499 6.915.173,84 CEUX 39.329 69,9219 2.749.958,20 08.10.2025 XETR 107.000 69,6155 7.448.857,08 CEUX 62.000 69,5843 4.314.227,08 TQEX 9.000 69,5718 626.146,26 AQEU 13.310 69,6252 926.711,32 09.10.2025 XETR 12.000 70,3822 844.585,88 10.10.2025 XETR 1.000 70,7903 70.790,34 Gesamt 464.477 69,7113 32.379.296,48

Stammaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 06.10.2025 XETR 7.106 63,8053 453.400,30 07.10.2025 XETR 11.984 63,7629 764.134,80 08.10.2025 XETR 19.684 63,7237 1.254.336,70 CEUX 12.464 63,6878 793.805,10 TQEX 2.000 63,6719 127.343,70 AQEU 1.364 63,6961 86.881,45 09.10.2025 XETR 12.958 64,3797 834.231,70 CEUX 6.469 64,3133 416.042,90 10.10.2025 XETR 7.000 64,9032 454.322,35 Gesamt 81.029 63,9833 5.184.499,00

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Henkel AG & Co. KGaA unter www.henkel.de/ir bzw. www.henkel.com/ir veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 12. Mai 2025 bis einschließlich 10. Oktober 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 7.760.068 Vorzugsaktien und Stück 1.961.417 Stammaktien.

Der Erwerb der Aktien der Henkel AG & Co. KGaA erfolgte durch eine von der Henkel AG & Co. KGaA beauftragte Bank über die Börse und/oder über ausgewählte multilaterale Handelssysteme (multilateral trading facilities – MTF).

Düsseldorf, 13. Oktober 2025

Henkel AG & Co. KGaA

Der Vorstand

Sprache: Deutsch Unternehmen: Henkel AG & Co. KGaA Henkel Str. 67 40589 Düsseldorf Deutschland Internet: www.henkel.de

2211490 13.10.2025 CET/CEST