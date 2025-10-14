Werbung ausblenden

EQS-DD: KAP AG: RB Capital Limited, Verkauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

14.10.2025 / 12:13 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: RB Capital Limited

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Roy
Nachname(n): Bachmann
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
KAP AG

b) LEI
529900PL69Z32D8WH189 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006208408

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
7,55 EUR 7.547,30 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
7,55 EUR 7.547,30 EUR

e) Datum des Geschäfts
13.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


14.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Sprache: Deutsch
Unternehmen: KAP AG
Edelzeller Straße 44
36043 Fulda
Deutschland
Internet: www.kap.de

101248  14.10.2025 CET/CEST

