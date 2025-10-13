EQS-DD: Energiekontor AG: Darius Oliver Kianzad, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
13.10.2025 / 09:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Darius Oliver
|Nachname(n):
|Kianzad
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Energiekontor AG
b) LEI
|529900MCVP6QF0PTPQ72
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005313506
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|39,35 EUR
|11.805,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|39,35 EUR
|11.805,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|10.10.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Börse Hamburg - Lang & Schwarz Exchange
|MIC:
|HAML
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Energiekontor AG
|Mary-Somerville-Straße 5
|28359 Bremen
|Deutschland
|Internet:
|www.energiekontor.de
