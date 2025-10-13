EQS-DD: Energiekontor AG: Darius Oliver Kianzad, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



13.10.2025 / 09:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Darius Oliver Nachname(n): Kianzad

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Energiekontor AG

b) LEI

529900MCVP6QF0PTPQ72

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005313506

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 39,35 EUR 11.805,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 39,35 EUR 11.805,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

10.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Börse Hamburg - Lang & Schwarz Exchange MIC: HAML

13.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Energiekontor AG Mary-Somerville-Straße 5 28359 Bremen Deutschland Internet: www.energiekontor.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

101224 13.10.2025 CET/CEST