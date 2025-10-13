EQS-News: MediaGo tritt der IAB UK bei, um mit Deep Learning ein transparentes Werbeökosystem zu fördern

EQS-News: MediaGo / Schlagwort(e): Expansion/Vereinbarung

MediaGo tritt der IAB UK bei, um mit Deep Learning ein transparentes Werbeökosystem zu fördern



13.10.2025







SAN FRANCISCO, 13. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- MediaGo, eine intelligente Werbeplattform, gab heute ihre offizielle Mitgliedschaft bei IAB UK bekannt, dem führenden Branchenverband für die digitale Werbebranche in Großbritannien. Dieser Meilenstein folgt auf die Zertifizierung von MediaGo als offizieller Anbieter des Transparency and Consent Framework (TCF) der IAB Europe und unterstreicht das langjährige Engagement des Unternehmens für Compliance und Transparenz auf dem europäischen Markt. Durch den Beitritt zur IAB UK erweitert MediaGo dieses Engagement auf lokaler Ebene und stärkt seine Rolle in der digitalen Werbungssteuerung und Ökosystementwicklung in Großbritannien.

Als Teil des globalen IAB-Netzwerks vereint IAB UK mehr als 300 führende Medieninhaber, Marken, Plattformen, Agenturen und Technologieunternehmen, die sich für eine nachhaltige Zukunft der digitalen Werbung einsetzen.

Als Mitglied von IAB UK erhält MediaGo wertvolle Möglichkeiten, mit Branchenführern in Kontakt zu treten, zur Entwicklung von Industriestandards beizutragen und Zugang zu aktuellen Marktkenntnissen zu erhalten. Diese Mitgliedschaft wird auch direkte Verbindungen zu führenden britischen Marken und Agenturen erleichtern und Türen für neue geschäftliche Kooperationen und Partnerschaften öffnen.

MediaGo konzentriert sich weiterhin darauf, durch technologische Innovationen einen greifbaren Mehrwert für Werbekunden zu schaffen. Die verbesserte Bietlösung SmartBid 3.0 ermöglicht Werbekunden eine stabile Budgetverwaltung und Conversion-Optimierung.

Mit Zugang zu erstklassigen globalen Medieninventaren verbindet MediaGo Werbekunden mit hochwertigem Traffic in Europa, Nordamerika, Japan und Südkorea. Die Plattform hält sich strikt an die DSGVO-Anforderungen in Europa und hat sich für 2025 die Rezertifizierung durch TrustArc für ihre DSGVO-Konformität gesichert. MediaGo legt großen Wert auf den Schutz der Daten seiner Nutzer und nutzt fortschrittliche Funktionen zur Markensicherheit sowie transparente Datenpraktiken, um seinen Kunden sichere und vertrauenswürdige Lösungen anzubieten.

„MediaGo fühlt sich geehrt, als Mitglied der IAB UK beizutreten", sagte Catelyn Wang, Director of Global Business Development and Sales bei Baidu Global Business Unit. „Die IAB UK spielt eine entscheidende Rolle bei der Förderung von Compliance und Innovation im britischen und weltweiten Ökosystem der digitalen Werbung. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit dem Verband und seinen Mitgliedern, um das Know-how von MediaGo im Bereich intelligente Werbung und globale Expansion auf den britischen Markt zu bringen und gemeinsam ein nachhaltiges Werbeökosystem zu fördern."

In Zukunft wird MediaGo seine Verantwortung als Mitglied von IAB UK aktiv wahrnehmen. Die Plattform wird das Netzwerk von IAB UK nutzen, um ihre Beziehungen zu britischen Kunden und Partnern zu vertiefen und kontinuierlich Werbelösungen anzubieten, die sich durch verbesserte Transparenz und Effizienz auszeichnen, um Marken zu einem nachhaltigen Wachstum auf dem globalen Markt zu verhelfen.

Informationen zu MediaGo

MediaGo ist eine führende intelligente Werbeplattform. Auf der Grundlage von Deep-Learning-Algorithmen unterstützt MediaGo Unternehmen aller Größenordnungen und schafft so einen messbaren Mehrwert für Unternehmen. Mit 12 Betriebszentren rund um die Welt stellt MediaGo erfolgreich lokalisierte und umfassende Dienstleistungen bereit, die das Geschäftswachstum von über 10.000 Partnern steigern.

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/mediago-tritt-der-iab-uk-bei-um-mit-deep-learning-ein-transparentes-werbeokosystem-zu-fordern-302579832.html

