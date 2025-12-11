Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 11.12.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 11. Dezember 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Broadcom
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Carl Zeiss Meditec
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Ciena
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Costco Wholesale
|Bericht 1. Quartal 2026
|Dollarama
|Bericht 3. Quartal 2026
|Frequency Electronics
|Bericht 2. Quartal 2026
|GoGold Resources
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Lululemon Athletica
|Bericht 3. Quartal 2025
|Manchester United
|Bericht 1. Quartal 2026
|Military Metals
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|MVV Energie
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|NETSKOPE.INC.CL.A O.N.
|Bericht 3. Quartal 2026
|RH
|Bericht 3. Quartal 2025
|RWS Holdings
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|SCHOTT Pharma
|Bericht Geschäftsjahr 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 10.12.2025gestern, 06:10 Uhr · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 09.12.202509. Dez. · onvista
Premium-Beiträge
Warum dieser Dax-Riese plötzlich wieder in den Fokus rücktheute, 11:51 Uhr · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitik07. Dez. · onvista-Partners
PlusKolumne von Stefan Riße