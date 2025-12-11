W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 11.12.2025

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 11. Dezember 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
BroadcomBericht Geschäftsjahr 2025
Carl Zeiss MeditecBericht Geschäftsjahr 2025
CienaBericht Geschäftsjahr 2025
Costco WholesaleBericht 1. Quartal 2026
DollaramaBericht 3. Quartal 2026
Frequency ElectronicsBericht 2. Quartal 2026
GoGold ResourcesBericht Geschäftsjahr 2025
Lululemon AthleticaBericht 3. Quartal 2025
Manchester UnitedBericht 1. Quartal 2026
Military MetalsBericht Geschäftsjahr 2025
MVV EnergieBericht Geschäftsjahr 2025
NETSKOPE.INC.CL.A O.N.Bericht 3. Quartal 2026
RHBericht 3. Quartal 2025
RWS HoldingsBericht Geschäftsjahr 2025
SCHOTT PharmaBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Broadcom
Carl Zeiss Meditec
SCHOTT Pharma
Lululemon Athletica
Costco Wholesale
Ciena
GoGold Resources
Military Metals
MVV Energie
RWS Holdings
Frequency Electronics
NETSKOPE.INC.CL.A O.N.
Dollarama
RH
Manchester United

