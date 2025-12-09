W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 09.12.2025

Uhr
Rüstung

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 09. Dezember 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AeroVironmentBericht 2. Quartal 2026
Arqit QuantumBericht Geschäftsjahr 2025
Ashtead GroupBericht 2. Quartal 2026
AutozoneBericht 1. Quartal 2026
Braze ABericht 3. Quartal 2026
Campbell's Co.Bericht 1. Quartal 2026
Caseys General StoresBericht 2. Quartal 2026
Chemring GroupBericht Geschäftsjahr 2025
Ferguson EnterprisesBericht 1. Quartal 2026
Future FuelsBericht 2. Quartal 2026
GameStopBericht 3. Quartal 2025
KIRKSTONE METALS CORP.Bericht 1. Quartal 2026
Naked WinesBericht 2. Quartal 2026
Renesola PowerBericht 3. Quartal 2025
ThyssenkruppBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

