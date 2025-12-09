Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 09.12.2025

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|AeroVironment
|Bericht 2. Quartal 2026
|Arqit Quantum
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Ashtead Group
|Bericht 2. Quartal 2026
|Autozone
|Bericht 1. Quartal 2026
|Braze A
|Bericht 3. Quartal 2026
|Campbell's Co.
|Bericht 1. Quartal 2026
|Caseys General Stores
|Bericht 2. Quartal 2026
|Chemring Group
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Ferguson Enterprises
|Bericht 1. Quartal 2026
|Future Fuels
|Bericht 2. Quartal 2026
|GameStop
|Bericht 3. Quartal 2025
|KIRKSTONE METALS CORP.
|Bericht 1. Quartal 2026
|Naked Wines
|Bericht 2. Quartal 2026
|Renesola Power
|Bericht 3. Quartal 2025
|Thyssenkrupp
|Bericht Geschäftsjahr 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 08.12.2025gestern, 06:10 Uhr · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 05.12.202505. Dez. · onvista
Premium-Beiträge
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musstgestern, 14:30 Uhr · onvista
PlusUnilever spaltet Magnum ab
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitik07. Dez. · onvista-Partners
PlusKolumne von Stefan Riße