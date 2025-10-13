KI-Hype ohne Ende? NVIDIA, Hyperscaler & Europas Rolle an der Börse

►► Anlegerclub on Tour: Am 17. Oktober in Berlin: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/eventkalender/#anlegerclubontour

Darum geht's im Video:

Künstliche Intelligenz (KI) ist einer der größten Treiber an den Finanzmärkten – und sorgt für Chancen wie Risiken. In dieser Diskussion sprechen Richard „Richy“ Dittrich (Boerse Stuttgart Group) und Christian W. Röhl (Scalable Capital) über die Rolle von NVIDIA als Vorreiter der KI-Chip-Produktion, die massiven Investitionen von Hyperscalern wie Oracle sowie die Bedeutung Europas im Wettbewerb um technologische Souveränität. Dabei geht es um die Chancen für Anleger durch KI-getriebene Kurssteigerungen, die Rolle von Venture Capital im Tech-Sektor und die Risiken, die man bei Investments nicht außer Acht lassen darf. Abgerundet wird das Gespräch durch einen Blick auf die Zukunft der KI und ihre wachsende Bedeutung für Unternehmen und Märkte.



Timestamps:

00:00 ► Einführung: KI und die Börse

02:55 ► NVIDIA und die Zukunft der KI-Chips

05:45 ► Investitionen in KI & Auswirkungen auf Märkte

08:53 ► Europas Rolle in der Chip-Produktion

11:58 ► Finanzierung & Schulden bei Hyperscalern

15:05 ► Anwendungen von KI in Branchen

17:52 ► Risiken und Chancen im KI-Investment

21:11 ► Ausblick: Die Zukunft der KI



NVIDIA: WKN: 918422, ISIN: US67066G1040.

AMD: WKN: 863186, ISIN: US0079031078

Intel: WKN: 855681, ISIN: US4581401001.

TSMC (Taiwan Semiconductor): WKN: 909800, ISIN: US8740391003.

ASML: WKN: A1J4U4, ISIN: NL0010273215.

Microsoft: WKN: 870747, ISIN: US5949181045.

Alphabet (Google) Class A: WKN: A14Y6F, ISIN: US02079K3059

Oracle: WKN: 871460, ISIN: US68389X1054

SAP: WKN: 716460, ISIN: DE0007164600

IBM: WKN: 851399, ISIN: US4592001014

Novo Nordisk: WKN: A3EU6F, ISIN: DK0062498333

Meta Platforms (Facebook): WKN: A1JWVX, ISIN: US30303M1027

Amazon: WKN: 906866, ISIN: US0231351067

L’Oréal: WKN: 853888, ISIN: FR0000120321