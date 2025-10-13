Werbung ausblenden

Original-Research: Energiekontor AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Energiekontor AG - from First Berlin Equity Research GmbH

13.10.2025 / 13:25 CET/CEST
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Energiekontor AG

     Company Name:            Energiekontor AG
     ISIN:                    DE0005313506

     Reason for the           Update
     research:
     Recommendation:          Buy
     from:                    13.10.2025
     Target price:            93,00 Euro
     Target price on sight    12 Monate
     of:
     Last rating change:      18.10.2022: Hochstufung von Hinzufügen auf
                              Kaufen
     Analyst:                 Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Energiekontor AG
(ISIN: DE0005313506) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal
bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 105,00 auf EUR
93,00.

Zusammenfassung:
Energiekontor hat die EBT-Prognose für 2025 von EUR70 Mio. bis 90 Mio. auf EUR30
Mio. bis EUR40 Mio. gesenkt. Grund dafür sind Projektverzögerungen sowohl in
Großbritannien als auch in Deutschland. Das bedeutet, dass EKT diese
Projekte wahrscheinlich erst 2026 statt 2025 verkaufen wird. Wir senken
daher unsere Prognose für 2025E. Da wir Verzögerungen bei anderen Projekten
nicht ausschließen können, haben wir unsere Prognose für 2026E
vorsichtshalber unverändert gelassen. Trotz der Gewinnwarnung für das
laufende Jahr bleiben die Aussichten für 2026E gut, da viele deutsche
Projekte und einige große, margenstarke Projekte in Großbritannien
voraussichtlich im nächsten Jahr verkauft werden. Ein aktualisiertes
Sum-of-the-Parts-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR93 (zuvor: EUR105). Wir
bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 138%).


First Berlin Equity Research has published a research update on
Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal
reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 105.00 to
EUR 93.00.

Abstract:

Energiekontor has lowered 2025 EBT guidance from EUR70m - EUR90m to EUR30m - EUR40m.

The reason is project delays both in the UK and Germany. This means EKT will
probably sell these projects in 2026 instead of 2025. We thus lower our
2025E forecast. As we cannot rule out delays of other unrelated projects, we
have cautiously left our 2026E forecast unchanged. Despite the profit
warning for the current year, prospects for 2026E remain good as many German
projects and some large high-margin UK projects look set to be sold next
year. An updated sum-of-the-parts model yields a new price target of EUR93
(previously: EUR105). We maintain our Buy recommendation (upside: 138%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

