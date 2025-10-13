Original-Research: Energiekontor AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: Energiekontor AG - from First Berlin Equity Research GmbH 13.10.2025 / 13:25 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Energiekontor AG Company Name: Energiekontor AG ISIN: DE0005313506 Reason for the Update research: Recommendation: Buy from: 13.10.2025 Target price: 93,00 Euro Target price on sight 12 Monate of: Last rating change: 18.10.2022: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 105,00 auf EUR 93,00. Zusammenfassung: Energiekontor hat die EBT-Prognose für 2025 von EUR70 Mio. bis 90 Mio. auf EUR30 Mio. bis EUR40 Mio. gesenkt. Grund dafür sind Projektverzögerungen sowohl in Großbritannien als auch in Deutschland. Das bedeutet, dass EKT diese Projekte wahrscheinlich erst 2026 statt 2025 verkaufen wird. Wir senken daher unsere Prognose für 2025E. Da wir Verzögerungen bei anderen Projekten nicht ausschließen können, haben wir unsere Prognose für 2026E vorsichtshalber unverändert gelassen. Trotz der Gewinnwarnung für das laufende Jahr bleiben die Aussichten für 2026E gut, da viele deutsche Projekte und einige große, margenstarke Projekte in Großbritannien voraussichtlich im nächsten Jahr verkauft werden. Ein aktualisiertes Sum-of-the-Parts-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR93 (zuvor: EUR105). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 138%). First Berlin Equity Research has published a research update on Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 105.00 to EUR 93.00. Abstract:

Energiekontor has lowered 2025 EBT guidance from EUR70m - EUR90m to EUR30m - EUR40m.

Energiekontor has lowered 2025 EBT guidance from EUR70m - EUR90m to EUR30m - EUR40m. The reason is project delays both in the UK and Germany. This means EKT will probably sell these projects in 2026 instead of 2025. We thus lower our 2025E forecast. As we cannot rule out delays of other unrelated projects, we have cautiously left our 2026E forecast unchanged. Despite the profit warning for the current year, prospects for 2026E remain good as many German projects and some large high-margin UK projects look set to be sold next year. An updated sum-of-the-parts model yields a new price target of EUR93 (previously: EUR105). We maintain our Buy recommendation (upside: 138%).