Trader-Interview mit Lars Erichsen: DAX, Bitcoin, Nvidia, Barrick Mining & Southern Copper
In dieser Ausgabe des Trader-Interviews sprechen Lothar Albert und Lars Erichsen über die aktuelle Marktlage und übergeordnete Trends an den Finanzmärkten.
Der DAX bewegt sich nahe seiner Allzeithochs, und auch Bitcoin zeigt Stärke in der Region früherer Rekordstände.
Besonders optimistisch äußern sich die beiden zu Nvidia, das weiterhin von der hohen Nachfrage im Bereich künstlicher Intelligenz profitiert und als strategischer Technologietitel gilt.
Im Rohstoffsektor sehen sie Barrick Gold als interessante Chance. Southern Copper bewerten sie derzeit klar attraktiver als Freeport dank stabilerer Produktionsbedingungen.
Diese Werte wurden besprochen:
DAX – Leitindex der deutschen Börse und Stimmungsbarometer für die Wirtschaft in Deutschland.
🔗 LSX: Lang und Schwarz Indikation bei LSX
🔗 LS: Lang und Schwarz Indikation bei LUS
Bitcoin – Führende Kryptowährung und digitales Wertaufbewahrungsmittel auf Blockchain-Basis.
🔗 LSX: Bitcoin bei LSX
🔗 LS: Bitcoin bei LUS
Nvidia – US-Chipgigant und Vorreiter bei Grafikprozessoren und Künstlicher Intelligenz.
🔗 LSX: Nvidia bei LSX
🔗 LS: Nvidia bei LUS
Barrick Mining – Einer der weltweit größten Goldproduzenten mit Fokus auf nachhaltigen Bergbau.
🔗 LSX: Barrick Mining bei LSX
🔗 LS: Barrick Mining bei LUS
Southern Copper – Führender Kupferproduzent in Lateinamerika mit soliden Reserven.
🔗 LSX: Southern Copper bei LSX
🔗 LS: Southern Copper bei LUS
Risikohinweis:
Die Inhalte dieser Sendung dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Alle Analysen und Meinungen sind persönliche Einschätzungen der Beteiligten. Der Handel mit Wertpapieren und Kryptowährungen ist mit Risiken verbunden. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste, die durch Umsetzung der Inhalte entstehen können. Alle Rechte vorbehalten.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–