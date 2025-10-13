Werbung ausblenden
Werbung von
Lang & Schwarz Aktiengesellschaft

Trader-Interview mit Lars Erichsen: DAX, Bitcoin, Nvidia, Barrick Mining & Southern Copper

Lang & Schwarz · Uhr
KI
Artikel teilen:

In dieser Ausgabe des Trader-Interviews sprechen Lothar Albert und Lars Erichsen über die aktuelle Marktlage und übergeordnete Trends an den Finanzmärkten.
Der DAX bewegt sich nahe seiner Allzeithochs, und auch Bitcoin zeigt Stärke in der Region früherer Rekordstände.
Besonders optimistisch äußern sich die beiden zu Nvidia, das weiterhin von der hohen Nachfrage im Bereich künstlicher Intelligenz profitiert und als strategischer Technologietitel gilt.
Im Rohstoffsektor sehen sie Barrick Gold als interessante Chance. Southern Copper bewerten sie derzeit klar attraktiver als Freeport dank stabilerer Produktionsbedingungen.

Diese Werte wurden besprochen:
DAX – Leitindex der deutschen Börse und Stimmungsbarometer für die Wirtschaft in Deutschland.
🔗 LSX: Lang und Schwarz Indikation bei LSX
🔗 LS: Lang und Schwarz Indikation bei LUS

Bitcoin – Führende Kryptowährung und digitales Wertaufbewahrungsmittel auf Blockchain-Basis.
🔗 LSX: Bitcoin bei LSX
🔗 LS: Bitcoin bei LUS

Nvidia – US-Chipgigant und Vorreiter bei Grafikprozessoren und Künstlicher Intelligenz.
🔗 LSX: Nvidia bei LSX
🔗 LS: Nvidia bei LUS

Barrick Mining – Einer der weltweit größten Goldproduzenten mit Fokus auf nachhaltigen Bergbau.
🔗 LSX: Barrick Mining bei LSX
🔗 LS: Barrick Mining bei LUS

Southern Copper – Führender Kupferproduzent in Lateinamerika mit soliden Reserven.
🔗 LSX: Southern Copper bei LSX
🔗 LS: Southern Copper bei LUS


Risikohinweis:
Die Inhalte dieser Sendung dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Alle Analysen und Meinungen sind persönliche Einschätzungen der Beteiligten. Der Handel mit Wertpapieren und Kryptowährungen ist mit Risiken verbunden. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste, die durch Umsetzung der Inhalte entstehen können. Alle Rechte vorbehalten.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Bitcoin (USD)
Nvidia
Barrick Mining
Bitcoin Kurs in Euro
Southern Copper
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Das bewegt die Märkte
Deutsche Bank setzt auf Krypto, Nvidia expandiert09. Okt. · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025
Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intaktgestern, 19:58 Uhr · onvista
Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intakt
Aktien New York Ausblick
Wall Street dürfte sich von Abverkauf erholen - Entspannung im Zollstreitheute, 14:47 Uhr · dpa-AFX
Wall Street dürfte sich von Abverkauf erholen - Entspannung im Zollstreit
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025
Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intaktgestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Inflation ist der Hauptgrund für steigende Goldpreise11. Okt. · Acatis
Bilanzanalyse zum IPO
Ottobock gehört auf die Watchlist – nicht ins Depot09. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden