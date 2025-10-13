Trading-Chance AUD/USD: Vor der Ernte Long

Was sind Rohstoff-Währungen?

Als Rohstoff-Währung bezeichnet man jene Währungen, deren Land verstärkt Rohstoffe fördert, produziert und weiterverkauft. Da die dort produzierten und verkauften Rohstoffe einen gewissen Anteil zur Wirtschaftsleistung in dem Land oder Währungsraum beitragen besteht eine Wechselwirkung und ein kausaler Zusammenhang zwischen den Bewegungen in der Währung und den Rohstoffen. Rohstoff-Währungen sind zum Beispiel der Brasilianische Real, da in Brasilien u.a. Kaffee, Zucker und Sojabohnen produziert und exportiert werden. Das Britische Pfund ist ebenfalls eine Rohstoff-Währung, da viele Minengesellschaften (Metalle) unter britischer Flagge firmieren, aber auch andere Rohstoffe an der Londoner Rohstoff-Börse gehandelt werden. Der Neuseeland-Dollar ist ebenfalls eine Rohstoff-Währung, da das Land zum Beispiel der weltweit größte Exporteur von Milch ist. Russland als einer der größten Exporteure von Weizen, besonders aber von Erdöl und Erdgas ist ebenfalls eine Rohstoffnation, und der Rubel eine Rohstoff-Währung. Und schließlich ist auch die Währung, um die es bei unserer heutigen Chance geht, eine Rohstoff-Währung: der Australische Dollar.

Australischer Dollar: eine Rohstoff-Währung, weil…

Was viele nicht wissen: Australien ist ein bedeutender Produzent Exporteur von Rohstoffen. Das Land ist ein großer Exporteur von Mineralien, Kohle und Eisenerz. Was aber kaum bekannt ist, ist die Tatsache, dass das Land auch bei Baumwolle, Weizen und Gerste unter den Top 3 Exporteuren weltweit liegt. Australien ist der Drittgrößte Exporteur von Baumwolle, liegt bei den Weizen-Exporten weltweit auf Rang zwei hinter Russland und ist führender Exporteur von Gerste (Barley).

Einerseits gibt es eine gewisse Tendenz des Australischen Dollar, sich in die Richtung der Rohstoffpreise zu entwickeln. Doch dieser Effekt ist nicht so konsistent, als dass man ihn für sein Handeln duplizierbar und dauerhaft nutzen könnte. Zwar werden Sie dies im Internet und auch in dem einen oder anderen Börsenbrief lesen, doch ist das brotlose Kunst. Denn selbst wenn diese Kausalität stark ausgeprägt wäre, müssten Sie ja wissen, in welche Richtung die Rohstoffe in der Zukunft laufen. Und wenn Sie das wüssten, bräuchten Sie nicht den Australischen Dollar handeln, sondern könnten direkt in den Rohstoffen ein Engagement eingehen.

Was sich hingegen systematisch ausnutzen lässt ist das Trading um die Erntephasen der wichtigen Agrar-Rohstoffe herum. Hier gibt es ein verlässliches Muster in der Entwicklung des Aussie-Dollars, welches daraus resultiert, dass die Käufer der in Australien produzierten Rohstoffe in den Wochen VOR der Erntezeit (Harvest-Season) die Währung kaufen, um sich gegen Preisschocks abzusichern. Auch vor Beginn der Mid-Season (Zwischenernte) sehen wir dieses Verhalten. Sobald die Erntesaison beginnt, sinkt die Währung wieder, weil mit der Erfüllung der Lieferung die Hedge-Positionen wieder aufgelöst werden. Sie müssen wissen, dass der Prozess der physischen Lieferung konkret so abläuft:

1. Mit dem First Notice Date haben wir den ersten Tag der Lieferperiode, die etwa einen Monat andauert. Es ist der erste Tag, an dem der Verkäufer eines Futures (in der Regel der Produzent) gegenüber der Börse (die als Vermittler fungiert) die Lieferun anzeigen kann.

2. Die Börse teilt dann dem Verkäufer mit, wer sein Kontrahent ist und wohin geliefert werden soll. Dann erfolgt die Lieferung, z.B. in ein Waren/Lagerhaus.

Dieser Prozess verteilt sich über die gesamte Lieferperiode. Ähnlich, wie auch nicht alle Fussballfans beim Stadionbesuch in der gleichen Minuten ins Stadion stürmen, erfüllen einige Produzenten die Lieferung direkt am Beginn der Lieferperiode, andere etwas später, wiederum andere eher am Ende der Lieferperiode.

Die Erntephasen beginnen Anfang Mai und Anfang November. In den vier bis sechs Wochen VOR deren Beginn werden die Hedges durch Käufe des Australischen Dollar aufgebaut. Wenn keine exogenen Schocks störend einwirken, bewirkt das die im saisonalen Chart sichtbaren Aufwärtsschübe von Ende März bis Anfang Mai, wie auch von Anfang Oktober bis in die erste November-Woche. Auch anlässlich des Beginns der Mid-Season sehen wir eine ähnliche Tendenz.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Stärke bis in die erste November-Woche

Legen wir den Erntekalender für Australien und den saisonalen Chart des Australischen Dollar untereinander, so sind die kausalen Zusammenhänge zwischen den Hedge-Prozeduren um die Erntephasen herum und dem Up and Down der Währung klar ersichtlich. Wir befinden uns in den Wochen vor Beginn der Erntesaison von Weizen, Hafer und Gerste. Entsprechend ist fundamental basiert ein saisonaler Trade Long im AUD/USD ein alljährlich von uns getätigter Trade.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Fazit:

Wir sehen die starke fundamentale Kausalität zwischen dem Beginn der Erntezeit und Währungsstärke des Aussie-Dollars. Entsprechend ergibt sich derzeit eine Chance Long auf AUD/USD, für die wir ein passendes Produkt ausgesucht haben. Nachfolgend möchten wir Ihnen dieses vorstellen.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf AUD/USD

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Basis und K.O.-Schwelle gleichauf bei 0,6051 US-Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 0,6524 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 13,50. Das Produkt hat eine eine unbegrenzte Laufzeit. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Wir wählen die Basis bzw. bei K.O.-Produkten bekanntlich stets so, dass wir so wenig Kapital wie möglich binden müssen, gleichzeitig die bestmögliche Hebelwirkung haben und den notwendigen Rahmen für den Trade einhalten. Die WKN lautet PG0X7M.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 0,67 USD

Unterstützungen: 0,63 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf AUD/USD

Basiswert AUD/USD WKN PG0X7M ISIN DE000PG0X7M2 Basispreis 0,6051 USD K.O.-Schwelle 0,6051 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Parbias Hebel 13,50 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

