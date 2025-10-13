Warteck Invest AG / Schlagwort(e): Immobilien

Warteck Invest kauft attraktive Wohnüberbauung im Kanton Baselland



13.10.2025 / 18:00 CET/CEST





Medienmitteilung 13. Oktober 2025, 18.00 Uhr Zur sofortigen Veröffentlichung

Medienmitteilung (PDF)

Warteck Invest kauft eine grössere, attraktive Wohnüberbauung im Kanton Baselland. Die familienfreundliche, gut erschlossene Überbauung stammt aus dem Baujahr 1982/83 und umfasst 88 Wohnungen. Der Marktwert beträgt CHF 68.7 Mio. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Beurkundung erfolgte heute, 13. Oktober 2025. Der Antritt von Nutzen und Gefahr erfolgt per 1. Januar 2026.



Mit diesem Zukauf setzt Warteck Invest einen weiteren wichtigen Schritt zur Erreichung der nachhaltigen Wachstumsziele um. Künftig fliessen ihr dadurch jährlich rund CHF 2.1 Mio. neue Mietzinseinnahmen zu. Es ist vorgesehen, die Überbauung in naher Zukunft umfassend zu sanieren und den Nachhaltigkeitsstandards von Warteck Invest anzupassen.

Firmenportrait

Die Warteck Invest AG ist eine am Immobiliensegment der SIX Swiss Exchange kotierte Publikumsgesellschaft. Sie verfügt über ein attraktives, diversifiziertes Portfolio an Renditeliegenschaften, welches sie in eigener Regie bewirtschaftet. Daneben besteht eine vielversprechende Pipeline an Projekten für kontrolliertes Wachstum. Der Fokus des Immobilienbestands liegt auf Wohnnutzung und weist per 30.6.2025 einen Marktwert von CHF 1‘050.8 Mio. aus.

Hinweis betreffend zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie „glaubt“, „geht davon aus“, „erwartet“, „plant“, "wird", "würden" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der Warteck Invest AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen derselben dar.

Ende der Medienmitteilungen



2212248 13.10.2025 CET/CEST