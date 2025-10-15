Werbung ausblenden

EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Konrad Finkenzeller, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

15.10.2025 / 16:28 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Konrad
Nachname(n):Finkenzeller

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Geschäftsführender Direktor

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

PATRIZIA SE

b) LEI

5299002NZCMF1NIHZ018 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000PAT1AG3

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
7,5100 EUR7.494,9800 EUR
7,5200 EUR5.715,2000 EUR
7,5300 EUR8.885,4000 EUR
7,5400 EUR7.638,0200 EUR
7,5500 EUR20.339,7000 EUR
7,5600 EUR10.243,8000 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
7,5396 EUR60.317,1000 EUR

e) Datum des Geschäfts

13.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

15.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:PATRIZIA SE
Fuggerstraße 20
86150 Augsburg
Deutschland
Internet:www.patrizia.ag
Ende der MitteilungEQS News-Service

101296 15.10.2025 CET/CEST

Patrizia SE

