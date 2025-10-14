EQS-Adhoc: fox e-mobility AG: Verlängerung der Bezugsfrist des laufenden Bezugsangebots

Werbung ausblenden

Uhr
fox e-mobility AG: Verlängerung der Bezugsfrist des laufenden Bezugsangebots

14.10.2025 / 17:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der Vorstand der fox e-mobility AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats wegen noch laufender Gespräche mit qualifizierten Investoren beschlossen, die Bezugsfrist des laufenden Bezugsangebots (https://fox-em.com/wp-content/uploads/2025/09/Bundesanzeiger-Bezugsangebot.pdf) sowohl für qualifizierte Investoren wie auch für Aktionäre einheitlich und endgültig bis zum 14. November 2025 (einschließlich) zu verlängern.

Der Hinweis zur Verlängerung mit weiteren Informationen wird in den nächsten Tagen im Bundesanzeiger und auf der Webseite der Gesellschaft veröffentlicht.

Ende der Insiderinformation

Sprache:Deutsch
Unternehmen:fox e-mobility AG
Königsallee 61
40215 Düsseldorf
Deutschland
Internet:www.fox-em.com
ISIN:DE000A40ZV71
WKN:A40ZV7
Börsen:Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg
fox e-mobility

