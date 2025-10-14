EQS-Adhoc: fox e-mobility AG: Verlängerung der Bezugsfrist des laufenden Bezugsangebots

EQS-Ad-hoc: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

fox e-mobility AG: Verlängerung der Bezugsfrist des laufenden Bezugsangebots



14.10.2025 / 17:01 CET/CEST

Der Vorstand der fox e-mobility AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats wegen noch laufender Gespräche mit qualifizierten Investoren beschlossen, die Bezugsfrist des laufenden Bezugsangebots (https://fox-em.com/wp-content/uploads/2025/09/Bundesanzeiger-Bezugsangebot.pdf) sowohl für qualifizierte Investoren wie auch für Aktionäre einheitlich und endgültig bis zum 14. November 2025 (einschließlich) zu verlängern.

Der Hinweis zur Verlängerung mit weiteren Informationen wird in den nächsten Tagen im Bundesanzeiger und auf der Webseite der Gesellschaft veröffentlicht.

Unternehmen: fox e-mobility AG Königsallee 61 40215 Düsseldorf Deutschland Internet: www.fox-em.com ISIN: DE000A40ZV71 WKN: A40ZV7

