EQS-AFR: Gerresheimer AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Gerresheimer AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Gerresheimer AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

14.10.2025 / 17:41 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Gerresheimer AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026

Ort:

http://finanzberichte.gerresheimer.com

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026

Ort:

http://reporting.gerresheimer.com

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 14.10.2026

Ort:

http://finanzberichte.gerresheimer.com

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 14.10.2026

Ort:

http://reporting.gerresheimer.com

14.10.2025 CET/CEST
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Gerresheimer AG
Peter-Müller-Str. 3
40468 Düsseldorf
Deutschland
Internet:http://www.gerresheimer.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2212908 14.10.2025 CET/CEST

Gerresheimer

