EQS-DD: Gerresheimer AG: Dietmar Siemssen, Kauf

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Dietmar Nachname(n): Siemssen

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Gerresheimer AG

b) LEI

5299006GD4UWSYZOKC28

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A0LD6E6

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 29,20 EUR 30.222,00 EUR 29,20 EUR 4.175,60 EUR 29,20 EUR 24.002,40 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 29,2000 EUR 58.400,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

10.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

Sprache: Deutsch Unternehmen: Gerresheimer AG Peter-Müller-Str. 3 40468 Düsseldorf Deutschland Internet: http://www.gerresheimer.com

