EQS-DD: Gerresheimer AG: Dietmar Siemssen, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

14.10.2025 / 08:14 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Dietmar
Nachname(n):Siemssen

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Gerresheimer AG

b) LEI

5299006GD4UWSYZOKC28 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A0LD6E6

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
29,20 EUR30.222,00 EUR
29,20 EUR4.175,60 EUR
29,20 EUR24.002,40 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
29,2000 EUR58.400,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

10.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

14.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Gerresheimer AG
Peter-Müller-Str. 3
40468 Düsseldorf
Deutschland
Internet:http://www.gerresheimer.com
101238 14.10.2025 CET/CEST

Gerresheimer

