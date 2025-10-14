EQS-News: Climate X und Fathom setzen weltweiten Maßstab für Modellierung von Klimaresilienz

EQS-News: Climate X / Schlagwort(e): Vereinbarung

Climate X und Fathom setzen weltweiten Maßstab für Modellierung von Klimaresilienz



14.10.2025

Die Integration schafft den umfassendsten und fundiertesten globalen Klimamodell-Stack, der Wasser-, Wind-, Feuer- und Erdgefahren mit Anpassungsintelligenz kombiniert, um schnellere, datengestützte Entscheidungen zu ermöglichen.

LONDON und NEW YORK, 14. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Climate X, der preisgekrönte Marktführer für Analysen zur Klimaresilienz, gab heute eine neue Partnerschaft mit Fathom bekannt, der weltweit anerkannten Autorität für Hochwasserrisiken. Durch diese Integration wird Climate X das Global Flood Modell von Fathom in seine „Spectra"- und „Adapt"-Plattformen einbetten und damit das umfassendste und am stärksten handlungsorientierte Klimamodell auf dem Markt schaffen.

„Die Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt nach vorne für die Kunden von Climate X, da sie unsere bereits fortschrittlichen Modelle um die erstklassigen Hochwasserinformationen von Fathom ergänzt", sagt Kamil Kluza, COO und Mitbegründer von Climate X. „Die Integration der Modelle von Fathom in unsere Produktsuite stärkt die Position von Climate X als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Klimaresilienz."

Natürliche Überschwemmungen stören weiterhin die Wirtschaft und die Infrastruktur auf der ganzen Welt und führen zu zunehmenden Verlusten in der Finanz- und Immobilienbranche. Zwischen 2018 und 2023 überstiegen die weltweiten Verluste in vier von fünf Jahren 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr, was den Bedarf an datengestützter Vorhersage unterstreicht, um Werte zu schützen und Kontinuität zu gewährleisten.

Climate X modelliert zwölf verschiedene physikalische Klimagefahren, darunter extreme Hitze, tropische Wirbelstürme, Erdrutsche und Waldbrände. Es übersetzt diese komplexen physischen Risikodaten in umsetzbare OpEx-, CapEx- und Ertragserkenntnisse sowohl auf Anlagen- als auch auf Unternehmensebene. Diese Informationen ermöglichen es Organisationen aus den Bereichen Finanzen, Vermögensverwaltung und Versicherung, proaktiv mit Risiken umzugehen, aufsichtsrechtliche Erwartungen zu erfüllen und rentable Anpassungsstrategien zu entwickeln – und das alles durch abrufbare, prüfungsfähige Informationen.

Die Global Flood Map von Fathom ergänzt die bereits leistungsstarken Spectra- und Adapt-Plattformen von Climate X um Millionen von simulierten Hochwasserereignissen und ermöglicht so eine hochgradig granulare Abschätzung von finanziellen Verlusten sowohl für aggregierte Portfolios als auch für einzelne Standorte. Der kombinierte Modellstapel ermöglicht es den Nutzern, Risiken und finanzielle Auswirkungen über eine Reihe plausibler Zukunftsszenarien zu quantifizieren und bietet eine klimabedingte Perspektive sowohl auf gegenwärtige als auch auf zukünftige Risiken.

„Fathom freut sich sehr über diese Zusammenarbeit, die den Wert von branchenübergreifenden Partnerschaften bei der Förderung des Verständnisses von Klimarisiken unter Beweis stellt", sagte Karena Vaughan, Chief Sales Officer und Head of ESG & Climate Risk bei Fathom. „Durch die Kombination der von unabhängiger Seite validierten Hochwasserdaten von Fathom mit den hochmodernen Klimarisikoanalysen von Climate X verschaffen wir der Branche Zugang zu präziseren, wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen, die den Eigentümern von Vermögenswerten helfen, sich anzupassen und mit Zuversicht zu investieren."

Die Fathom-Hochwasserrisikomodelle, die in die Produkte Adapt und Spectra von Climate X integriert sind, werden ab Anfang 2026 für neue und bestehende Kunden verfügbar sein.

Informationen zu Climate X

Climate X ist das führende Unternehmen für Klimaanpassung und Resilienz, das Finanzinstitutionen und Immobilieneigentümern hilft, Klimarisiken in belastbare Erträge zu verwandeln. Von London bis New York liefert das Team aus Klimawissenschaftlern und Finanzexperten entscheidungsreife Informationen mit absoluter Klarheit, quantifiziert das Risiko, übersetzt es in finanzielle Auswirkungen und zeigt den Weg zum ROI für Resilienz auf.

Climate X genießt das Vertrauen von Organisationen aus den Bereichen Finanzen, Vermögensverwaltung und Versicherung, die mehr als 10 Billionen US-Dollar an Vermögenswerten verwalten, darunter eine nordamerikanische Top-3-Bank, eine globale Top-3-Private-Equity-Firma, ein globaler Top-3-P&C-Versicherer und führende globale Beratungsunternehmen wie Deloitte und Bain & Company, und setzt weltweit Maßstäbe dafür, wie Unternehmen Risiken für die Zukunft abbauen und ein klimagerechtes Wachstum ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.climate-x.com.

Informationen zu Fathom

Das 2013 gegründete Unternehmen Fathom bietet Risikomanagement-Experten die wissenschaftlich fundiertesten Instrumente und Erkenntnisse, um die Auswirkungen des Klimas auf das Wasserrisiko zu verstehen. Durch die Veröffentlichung von akademischer Spitzenforschung mit Peer-Review und deren Anwendung auf reale Herausforderungen ermöglicht Fathom eine bessere Entscheidungsfindung für (Rück-)Versicherungen, Bauwesen, Unternehmensrisiken, Finanzmärkte, Katastrophenschutz und Behörden. Das engagierte Wissenschaftlerteam von Fathom setzt seine Leidenschaft für Innovation und Umwelt ein, um strenge Katastrophenmodelle und umfassende Kartierungs- und Geodaten zu entwickeln, die für Kunden und Gemeinden auf der ganzen Welt einen echten Unterschied machen.

Fathom ist seit Dezember 2023 Teil von Swiss Re, einem der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherung, Versicherung und anderen Formen des versicherungsbasierten Risikotransfers, der daran arbeitet, die Welt widerstandsfähiger zu machen. Für Medienanfragen zu Fathom wenden Sie sich bitte an das Fathom-Presseteam: press@fathom.global.

