EQS-News: Tomorrow.Mobility 2025 gibt den Takt für die Zukunft der städtischen Mobilität vor

EQS-News: Fira de Barcelona / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Tomorrow.Mobility 2025 gibt den Takt für die Zukunft der städtischen Mobilität vor



14.10.2025 / 11:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





BARCELONA, Spanien, 14. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Der fünfte Tomorrow.Mobility World Congress (TMWC), die globale Veranstaltung, die eine neue nachhaltige und intelligente urbane Mobilität vorantreibt, wird vom 4. bis 6. November 2025 mit seiner bisher ehrgeizigsten Ausgabe nach Barcelona zurückkehren. Auf der Gran Via werden über 200 Aussteller und mehr als 200 Redner zusammenkommen, um neue Technologien und Strategien für eine neue Ära der vernetzten, integrativen und emissionsarmen Mobilität zu erkunden.

Der TMWC wird gemeinsam von der Fira de Barcelona und dem EIT Urban Mobility, einer Initiative des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts, einer Einrichtung der Europäischen Union, organisiert und bietet unter dem Motto "Move Better" ein Konferenzprogramm mit über 50 Sitzungen zu Themen wie Staying competitive in the race to net-zero, The future of mobility: Erkundung des nächsten Jahrzehnts der Innovationen, Innovationen zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit und Qualität von Mobilitätssystemen, Lösungen für nachhaltiges Pendeln und Autonome Mobilität im öffentlichen Verkehr.

Zu den Rednern gehören David Zipper, Senior Fellow der MIT Mobility Initiative, als Hauptredner, Jari Kauppila, Leiter des Büros des Generalsekretärs des International Transport Forum (ITF), Pierfrancesco Maran, Mitglied des Europäischen Parlaments, Arianna Censi, stellvertretende Bürgermeisterin für Mobilität der Stadt Mailand, und Matt Halle, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Los Angeles.

Der TMWC wird auch die Bühne sein, auf der das EIT Urban Mobility Erkenntnisse aus zwei aktuellen Studien vorstellen wird. Die erste befasst sich mit den Vorteilen von Bike-Sharing und kommt zu dem Schluss, dass gut konzipierte Systeme nicht nur in finanzieller Hinsicht erhebliche Vorteile bringen - 760.000 Pendlerstunden werden eingespart, was 30 Millionen Euro entspricht -, sondern auch in Bezug auf die Verringerung von Emissionen, die Verbesserung der öffentlichen Gesundheit und die Lebensqualität in den Städten. In der zweiten Studie werden die psychologischen Barrieren ermittelt, die die Einführung neuer Mobilitätssysteme verzögern.

Ausstellungs- und Innovationsbereiche

Der TMWC 2025 wird einen Ausstellungsbereich und einen Innovation Playground umfassen, auf dem innovative Lösungen aus dem gesamten Mobilitäts-Ökosystem vorgestellt werden. Zu den 200 bestätigten Ausstellern gehören Barcelona Serveis Municipals, Deloitte, Ministerium für Territorium - Regierung von Katalonien, Moventis, Network Optix, PTV Group, Sener und Tomtom.

In der Startup Zone der Veranstaltung werden bahnbrechende Mobilitätstechnologien und -plattformen vorgestellt, die Möglichkeiten für Zusammenarbeit und Investitionen bieten.

Ein globales Ereignis zur Gestaltung der urbanen Zukunft

Der TMWC findet parallel zum Smart City Expo World Congress statt, dem führenden internationalen Gipfel für intelligente Städte und urbane Lösungen, sowie zu Tomorrow.Building und Tomorrow.Blue Economy, die mehr als 1.100 Aussteller und über 25.000 Besucher zusammenbringen und die Fira de Barcelona in das weltweit größte Zentrum für urbane Innovation verwandeln.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2795585/TomorrowMobility_World_Congress_2024.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/tomorrowmobility-2025-gibt-den-takt-fur-die-zukunft-der-stadtischen-mobilitat-vor-302583218.html

14.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2212660 14.10.2025 CET/CEST