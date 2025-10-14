Werbung ausblenden

Frankfurter Buchmesse wird eröffnet

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - In Frankfurt wird am Dienstag die Frankfurter Buchmesse eröffnet. Schon vor dem Festakt am Nachmittag (17.00 Uhr) findet am Vormittag (11.00 Uhr) die Pressekonferenz zum Auftakt statt.

Der frisch gekürte Literaturnobelpreisträger László Krasznahorkai musste seinen dortigen Auftritt aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig absagen, stattdessen wird Autorin Nora Haddada ("Blaue Romanze") als literarische Rednerin bei der Pressekonferenz auftreten. Außerdem blicken Branchenvertreter auf die Lage bei Verlagen und im Buchhandel sowie auf die kommenden fünf Messetage.

Am Mittwoch und Donnerstag ist die Messe Fachbesuchern vorbehalten. Ab Freitag hat dann auch das Lesepublikum Zutritt. Mehr als tausend Autoren reisen an sowie Aussteller aus 92 Ländern. Ehrengast sind die Philippinen.

Die Buchmesse endet am Sonntag mit der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels an den Historiker Karl Schlögel./DP/jha/

