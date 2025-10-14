Werbung ausblenden
Videoanalyse 14.10.2025

Nvidia-Konkurrent Broadcom: Hier ist Vorsicht angesagt

onvista · Uhr
Broadcom ist einer der größten Chiphersteller der Welt und hat zum Wochenauftakt kräftig zugelegt. Der Grund: Broadcom hat OpenAI als Kunden gewonnen.

Doch die Bewertung ist den Kursen davongeeilt - anders als beispielsweise beim Platzhirsch Nvidia. Außerdem bleibt fraglich, wie OpenAI die vielen Deals überhaupt bedienen wird. Börsenprofi Martin ist deshalb skeptisch. Im Video erklärt er, wieso er der Rally um Werte wie Broadcom nicht mehr ganz traut.

Broadcom

