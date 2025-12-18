Micron treibt den Markt, VW baut Batterien und Oracle strauchelt

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Volkswagen – Batteriezellen aus eigener Hand

VW startet die Zellproduktion in Salzgitter. Ein wichtiger strategischer Schritt, doch Tempo, Auslastung und Nachfrage bleiben entscheidend. Reicht das, um Kosten zu senken und im E-Markt aufzuholen?

Oracle – KI-Wachstum trifft Finanzierung

Ein geplatzter Deal mit Blue Owl rückt Oracles KI-Strategie in ein neues Licht. Hohe Investitionen, steigende Leasingverpflichtungen und die Frage, wie tragfähig das Modell langfristig ist.

Micron – Zahlen mit Signalwirkung

Micron überrascht selbst bei hohen Erwartungen. Starke Margen, volle HBM-Auftragsbücher und ein Ausblick, der den klassischen Memory-Zyklus neu definiert.