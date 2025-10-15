Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Mercedes-Benz auf 60 Euro - 'Hold'

E-Mobilität
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 55 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Unter den deutschen Premium-Autoherstellern habe sich das Chance/Risiko-Verhältnis von BMW zu Mercedes-Benz verschoben, schrieb Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht die Stuttgarter verglichen mit den Münchenern mittlerweile als werthaltiger an und stufte BMW auf "Hold" ab./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 13:34 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:00 / ET

