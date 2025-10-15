ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Mercedes-Benz auf 60 Euro - 'Hold'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 55 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Unter den deutschen Premium-Autoherstellern habe sich das Chance/Risiko-Verhältnis von BMW zu Mercedes-Benz verschoben, schrieb Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht die Stuttgarter verglichen mit den Münchenern mittlerweile als werthaltiger an und stufte BMW auf "Hold" ab./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 13:34 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:00 / ET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Volkswagen auf 110 Euro - 'Buy'heute, 12:31 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Entsteht hier gerade eine Blase?Fünf Indikatoren zeigen, wie teuer US-Aktien wirklich sindgestern, 15:00 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intakt12. Okt. · onvista