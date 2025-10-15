Dax höher erwartet - "Beige Book" und Banken im Blick

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten.

Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex 0,6 Prozent tiefer bei 24.236,94 Punkten geschlossen. Für Nervosität an den Börsen sorgte das Ausbleiben einer schnellen Entspannung im neu entflammten Handelsstreit zwischen den USA und China. Die Wall Street schloss nach Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell ohne gemeinsame Richtung.

Am Mittwoch legt die US-Notenbank Fed am Abend (MESZ) ihren im Fachjargon als "Beige Book" bekannten Konjunkturbericht vor. Da wegen des teilweisen Regierungsstillstands in den USA viele staatliche Stellen die Veröffentlichung von Konjunkturdaten ausgesetzt haben, kommt dem Fed-Bericht zurzeit umso größere Aufmerksamkeit zu.

Bei anderen alternativen Datenquellen steht in den USA der Empire State Manufacturing Index für Oktober an. Er misst die Lage im produzierenden Gewerbe im Bundesstaat New York. Diesseits des Atlantiks warten Anleger zudem auf die Zahlen zur Industrieproduktion in der Euro-Zone im August.

Auf der Unternehmensseite legen mit Morgan Stanley und der Bank of America weitere US-Banken ihre Zahlen für das abgelaufene Quartal vor. Die Zahlen der Konkurrenten Goldman Sachs und JPMorgan vom Dienstag deuten darauf hin, dass vor allem das Geschäft mit dem Investmentbanking gut gelaufen ist.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Dienstag

Dax 24.236,94

EuroStoxx50 5.552,05

EuroStoxx50-Future 5.562,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Dienstag Prozent

Dow Jones 46.270,46 +0,4%

Nasdaq

S&P 500 6.644,31 -0,2%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Mittwoch Uhr Prozent

Nikkei 47.562,58 +1,5%

Shanghai 3.869,25 +0,1%

Hang Seng 25.764,01 +1,3%

(Bericht von Zuzanna Szymanska. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)