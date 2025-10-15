Werbung ausblenden

Original-Research: Berentzen - Gruppe AG (von Montega AG): Kaufen

15.10.2025
Original-Research: Berentzen - Gruppe AG - von Montega AG

15.10.2025 / 09:27 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Berentzen - Gruppe AG

     Unternehmen:               Berentzen - Gruppe AG
     ISIN:                      DE0005201602

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      15.10.2025
     Kursziel:                  9,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

Schwaches Spirituosenumfeld bremst - Margenstabilität unterstreicht
operative Disziplin

Die gestern veröffentlichten vorläufigen Neunmonatszahlen von Berentzen
bestätigen das herausfordernde Marktumfeld, zeigen aber auch eine deutliche
Verbesserung der operativen Margenqualität im Q3. Mit einem Umsatz von 119,4
Mio. EUR (9M/24: 133,9 Mio. EUR), einem EBITDA von 12,0 Mio. EUR (Vj.: 14,1
Mio. EUR) und einem EBIT von 5,6 Mio. EUR (Vj.: 7,6 Mio. EUR) blieben die
wesentlichen 9M-Kennzahlen spürbar hinter den Vorjahreswerten zurück. Im Q3
gelang es dem Unternehmen jedoch, das EBIT trotz rückläufiger Erlöse nahezu
konstant zu halten (EBIT Q3/24: 2,5 Mio. EUR) und die EBIT-Marge signifikant
zu verbessern - ein Hinweis auf die hohe Kostendisziplin und den klaren
Fokus auf Profitabilität.

Spirituosen vom schwachen Konsumtrend belastet: Das Kernsegment Spirituosen
bleibt der Hauptbelastungsfaktor. Die anhaltend schwache
Verbrauchernachfrage in Deutschland, kombiniert mit einem weitgehend
ausgebliebenen Stimmungsaufschwung im Konsum, führte zu weiteren
Volumenrückgängen. Vor allem die Kernmarken Puschkin und Berenzen litten
unter der Kaufzurückhaltung.

Alkoholfreie Getränke: Der Umsatzrückgang im Segment alkoholfreie Getränke
resultiert zu einem wesentlichen Teil aus der Veräußerung des
Mineralbrunnenbetriebs Grüneberg im Oktober 2024. Bereinigt um diesen Effekt
fiel der Umsatzrückgang deutlich moderater aus. Strategisch bleibt der
Schritt sinnvoll, da er Kapital freisetzt und den Fokus auf margenstärkere
Marken lenkt. Besonders positiv entwickelt sich weiterhin Mio Mio, das mit
einem Umsatzplus von rund 8% yoy (9M) weiterhin Wachstumstreiber des
Konzerns ist. Der geplante weitere Rollout des Dosengebindes sowie
Produktinnovationen für 2026 unterstreichen die Relevanz der Marke als
zentrales Element der zukünftigen Wachstumsstrategie.

Stabilität in der Ergebnisprognose: Trotz der gesenkten Umsatzguidance auf
165-169 Mio. EUR (zuvor: 172-178 Mio. EUR) hält das Management an der
EBIT-Guidance für das Gesamtjahr von 8,0-9,5 Mio. EUR fest. Dies deutet zum
einen darauf hin, dass die Ergebnisziele konservativ gewählt wurden, zeigt
zum anderen aber auch, dass Kostenkontrolle, verbesserte Verkaufskonditionen
und eine konsequente Margensteuerung zu einer erhöhten Profitabilität
geführt haben. Diese Entwicklung sollte sich auch in Q4 fortsetzen, wo trotz
der geringeren Erlöse mit einem EBIT auf dem Niveau des starken
Vorjahresquartals (EBIT Q4/24: 3,0 Mio. EUR) gerechnet wird.

Strategischer Ausblick: Für die kommenden Monate plant die Berentzen-Gruppe
die Vorstellung aktualisierter strategischer Leitlinien. Im Mittelpunkt
dürften dabei die Fokussierung auf margenstarke Marken, Innovationen in
neuen Getränkekategorien sowie die Erschließung zusätzlicher Vertriebskanäle
stehen. Gleichzeitig wird erwartet, dass die Effekte der strukturellen
Portfoliobereinigung - insbesondere die Trennung vom Mineralwassergeschäft -
ab 2026 zunehmend positive Spuren in der Rentabilität hinterlassen.

Fazit: Auch wenn die gedämpfte Konsumstimmung weiter auf die Erlöse drückt,
bestätigt die Ergebnis- und Margenentwicklung im Q3 die Widerstandsfähigkeit
des Geschäftsmodells. Die konsequente Kostensteuerung und der Fokus auf
margenstärkere Produkte sind u.E. eine gute Basis für eine nachhaltige
Ergebnisstabilisierung. Wir bestätigen trotz leicht reduzierter Schätzungen
unser Kaufen-Votum sowie das Kursziel von 9,00 EUR.



Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega
zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde
Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen
Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=9d076c5c5e2cdea574178389b4e129e1

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

