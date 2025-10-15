Werbung ausblenden

Original-Research: technotrans SE (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: technotrans SE - von Montega AG

15.10.2025 / 11:42 CET/CEST
Einstufung von Montega AG zu technotrans SE

     Unternehmen:               technotrans SE
     ISIN:                      DE000A0XYGA7

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      15.10.2025
     Kursziel:                  43,00 EUR (zuvor: 31,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Capital Markets Day überzeugt mit Wachstumsambitionen und einer klaren
strategischen Roadmap

technotrans hat am 08.10.2025 zu ihrem Capital Markets Day in Sassenberg
eingeladen. Neben einem Rückblick auf die starke Unternehmensentwicklung in
den letzten Jahren stand dabei insbesondere die Strategie bis zum Ende der
Dekade im Vordergrund, die u.E. sehr überzeugend dargelegt wurde und unsere
bisherigen Annahmen zu Wachstum und Ertragskraft bestärkt.

Rückblick: Die Grundlage für die Strategie 2030 hat die technotrans bereits
in der Vergangenheit gelegt. Durch Akquisitionen sowie eine anschließend
erfolgreiche Integration und Weiterentwicklung konnte sich das Unternehmen
in den 2010er Jahren vom reinen Thermomanagementanbieter in der
Druckindustrie zu einem breit aufgestellten Spezialisten wandeln, der neben
Print mittlerweile auch die Fokusmärkte Plastics, HealthCare & Analytics,
Laser und insbesondere Energy Management bedient. Somit konnte auch das
Umsatzvolumen in den vergangenen Jahren trotz konjunktureller Krisen
signifikant gesteigert und die Umsatzbasis diversifiziert werden. Seit 2020
fand innerhalb der technotrans-Gruppe zudem eine Restrukturierung der
Funktionen und Verantwortlichkeiten statt, die im laufenden Jahr
abgeschlossen wurde. Die neue Aufstellung mit vier Divisionen (plus Shared
Services), die jeweils eigene P&L - Verantwortung tragen, dürfte sowohl zu
einer effizienteren und innovativeren Arbeitsweise beitragen als auch
Kosteneinsparungen mit sich bringen, die sich bereits in einer deutlichen
Margenausweitung in H1 gezeigt haben (EBIT-Marge +3,5PP yoy).

Realistische Ziele für 2030: Auf Basis dieser Erfolge hat technotrans nun
die neuen Mittelfristziele für das Jahr 2030 ausgegeben. Der Vorstand
erwartet ein Top-Line-Wachstum auf über 350 Mio. EUR (MONe alt: 359,5 Mio.
EUR) bei einer EBIT-Marge von 9-12% (MONe alt: 9,0%). Dies entspricht einer
durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von >6,6% sowie einer
Margenausweitung von >3,8PP im Vergleich zum vergangenen Geschäftsjahr und
zeigt eine u.E. realistische Erwartungshaltung. Zu dem Wachstum soll dabei
in erster Linie der Fokusmarkt Energie Management beitragen, der eine CAGR
von >21% erreichen sowie >60 Mio. EUR in absoluten Zahlen bis 2030 zulegen
soll und damit einen Umsatzanteil (zusammen mit Laser) von rund 36% zum
Konzern beitragen würde (2024e: 24%).

Hauptgrund für das überdurchschnittliche Wachstum in diesem Segment dürfte -
wie bereits in der Initialstudie vom 28. Mai 2025 beschrieben - die
Flüssigkeitskühlung für Data Center sein, da dieser Markt aufgrund der
Ausbaupläne für leistungsstarke Rechenzentren und der damit verbundenen
Transition von der Luftkühlung zur effizienteren Flüssigkeitskühlung in den
kommenden Jahren deutlich anziehen sollte. Weitere Wachstumstreiber sehen
wir in der steigenden Bedeutung emissionsfreier Mobilität, von der
technotrans im Bereich Batteriekühlung und Schnellladestationen profitiert,
sowie im Fokusmarkt HealthCare & Analytics.

Jüngste Aufträge untermauern Ambitionen: Die jüngsten Auftragsgewinne seit
Mitte des Jahres bekräftigen unsere Sicht, dass technotrans die eigenen
Mittelfristziele erreichen kann. Insbesondere im Fokusmarkt Energy
Management konnte das Unternehmen zuletzt drei relevante Aufträge jeweils im
einstelligen Mio.-EUR-Bereich gewinnen. Diese umfassen einerseits die
Flüssigkeitskühlung in Satellitenbodensystemen und einen Folgeauftrag für
die Flüssigkeitskühlung in Data Centern sowie andererseits Kühlungssysteme
für IC-Züge von Stadler, die im Nahen Osten eingesetzt werden sollen.
Darüber hinaus wurde im aktuell umsatzstärksten Fokusmarkt Print ebenfalls
ein Auftrag gewonnen, der im Bereich Flexodruck einen niedrig zweistelligen
Mio.-EUR-Betrag generieren soll. Die Auftragsgewinne unterstreichen u.E.
einerseits den Technologievorsprung der technotrans, die Kühlungssysteme für
anspruchsvolle Systeme mit hohen technischen Anforderungen entwickelt und
sich damit vom Wettbewerb absetzt. Zudem erhöhen die Aufträge die
Visibilität auf die Top Line-Steigerungen der kommenden Jahre.

Modellanpassungen: Im Zuge der jüngsten Aufträge sowie dem überzeugenden
Auftritt auf dem Capital Markets Day passen wir unsere Prognosen für die
Jahre 2026ff. umsatz- und ergebnisseitig nach oben an. Neben einem höheren
Wachstum, welches im Jahr 2030 einen Umsatz von 375,2 Mio. EUR impliziert,
passen wir auch unsere EBIT-Margen aufgrund der höheren Skaleneffekte sowie
positiven Effekten der neuen Organisationsstruktur an und erhöhen die
Terminal Value-EBIT-Marge auf 10,5%. Dies liegt in der Mitte der vom
Vorstand ausgegebenen Spanne i.H.v. 9,0-12,0%.

Fazit: Der Capital Markets Day verdeutlicht die attraktive Positionierung
von technotrans im wachsenden Markt für Thermomanagement. Die
überdurchschnittliche Entwicklung im Fokusmarkt Energy Management sowie die
neue Organisationsstruktur dürften zukünftig für eine solide Top
Line-Steigerung bei weiter steigenden operativen Margen sorgen. Nachdem die
Aktie unser Kursziel im Rahmen der Initialstudie bereits nach einem halben
Jahr erreicht hat, haben wir den CMD und die jüngsten Aufträge zum Anlass
genommen, unser Modell anzupassen. Infolge dessen steigt das neue Kursziel
auf 43,00 EUR (alt: 31,00 EUR), während die Aktie mit einem EV/EBIT 2026e
i.H.v. 9,0 weiterhin attraktiv bewertet ist. Wir bekräftigen dementsprechend
unsere Kaufempfehlung.



Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega
zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde
Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der
Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=bfa5b20dca14acffd65a54703d342337

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

