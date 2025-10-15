ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Im Plus - Hoffen auf nächste US-Zinssenkung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit moderaten Gewinnen am Mittwoch hat sich im Dax das Auf und Ab auf hohem Niveau fortgesetzt. Hoffnungen auf sinkende Zinsen in den USA stützen. Zudem stellen sich in der politischen Krise Frankreichs die Sozialisten hinter Premier Sébastien Lecornu, um einen Sturz der Regierung zu verhindern.

Im frühen Handel legte der deutsche Leitindex um 0,2 Prozent auf 24.277 Zähler zu. "Mit der erfolgreichen Verteidigung der 24.000er Marke hat der Dax seinen Schwächeanfall vom Freitag überstanden", resümiert Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets.

Der MDax mit den mittelgroßen Unternehmen hielt sich stabil auf Vortagesniveau bei 30.067 Punkten. Mit plus 1,3 Prozent auf 5.625 Punkte ging es dagegen für den Leitindex der Eurozone, den EuroStoxx 50 , nach oben. Starken Quartalszahlen und Aussagen von den schwergewichteten Unternehmen LVMH und ASML trieben an.

Die Zinshoffnungen am Markt wurden befeuert, nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell am Dienstag die sich weiter eintrübenden Perspektiven am US-Arbeitsmarkt betont hatte. Überschattet werden die Hoffnungen jedoch vom wieder verstärkt aufgeflammten Handelskonflikt zwischen den USA und China.

Im hochverschuldeten Nachbarland Frankreich steht am Donnerstag das Misstrauensvotum auf der Agenda. Doch mit dem Schritt der Sozialisten ist es unwahrscheinlicher geworden, dass Lecornu und seine frisch angetretene Regierung von Linkspartei und nationaler Rechte gestürzt werden.

Unter den Einzelwerten stiegen im Dax Adidas um 1,3 Prozent und Puma sowie Hugo Boss im MDax um 1,1 und 2,8 Prozent. Sie profitierten von überraschend starken Umsatzzahlen des französischen Luxusgüterherstellers LVMH am Vorabend.

Börsen-Schwergewicht ASML aus den Niederlanden verbuchte im dritten Quartal mehr Bestellungen als erwartet und rechnet auch mit einem starken vierten Quartal. Auch wenn sich der Ausrüster der Chip-Industrie für 2026 zurückhaltend gab, reichten die Aussagen aus, um hierzulande Infineon , Aixtron oder Suss Microtec Auftrieb zu geben. Die drei deutschen Aktien stiegen zwischen 0,7 und 1,1 Prozent.

Die Kurse von Salzgitter und Aurubis bewegten sich entgegengesetzt. Salzgitter stiegen um 0,7 Prozent, Aurubis büßten 6,6 Prozent ein. Der Stahlkocher, der mit knapp 30 Prozent an Aurubis beteiligt ist, legte eine Wandelanleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro auf, die in Aktien des Kupferproduzenten umgetauscht werden kann.

Umstufungen gaben ebenfalls Richtungen vor: So hat Oddo BHF die Kaufempfehlung für Vossloh gestrichen, was im SDax für einen Kursverlust der Bahntechnik-Aktie von 7,4 Prozent sorgte. Die US-Bank Morgan Stanley , die die Lufthansa mit "Underweight" startete, brockte der Aktie der Fluggesellschaft im MDax damit einen Verlust von 0,5 Prozent ein.

Die Bank of America stufte FMC auf "Underperform" ab, was dem Papier des Dialysespezialisten im Dax einen Verlust von 2,0 Prozent einbrockte, während BASF an der Index-Spitze um 1,8 Prozent stiegen. Hier nahm die Citigroup die Bewertung der Chemie-Aktie mit "Buy" wieder auf./ck/stk