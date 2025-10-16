Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Sartorius auf 'Overweight' - Ziel 260 Euro

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) sei etwas besser als vom Markt ausgefallen, habe jedoch seine Prognose ein wenig verfehlt, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Das Zahlenwerk des Diagnostikkonzerns insgesamt bezeichnete er als stark./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:57 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 07:01 / BST

