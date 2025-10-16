BlackRock Marktausblick Oktober 2025: Risikofreudig bleiben, während die makroökonomischen Spannungen nachlassen

BlackRock Marktausblick: Risikofreudig bleiben, während die makroökonomischen Spannungen nachlassen



Die wichtigsten Themen des Marktausblicks vom 01. Oktober 2025

verfasst von Tuan Huynh, Leiter Kapitalmarktstrategie bei BlackRock in Deutschland

Unsere Übergewichtung bei US-Aktien hat sich dieses Jahr ausgezahlt. In Europa bleiben Unternehmensanleihen und Finanzwerte unsere Favoriten.





Japanische Aktien profitieren von solidem Wachstum und reformfreundlicher Unternehmenspolitik. Wir halten an unserer Übergewichtung fest. Zusätzlich sehen wir Rückenwind durch das weltweite Wachstumsthema Künstliche Intelligenz (KI).





Bei Anleihen setzen wir weltweit auf Unternehmens- statt Staatsanleihen und bevorzugen Europa gegenüber den USA. Global betrachtet hat der Unternehmenssektor eine höhere Kreditwürdigkeit als der öffentliche gezeigt (LSEG 19.09.25).



