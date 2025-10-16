Werbung ausblenden
Quartalsbericht veröffentlicht

Elektrotechnikkonzern ABB steigert Quartalsgewinn kräftig

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
E-Mobilität
Artikel teilen:
Quelle: canadastock/Shutterstock.com

Zürich (Reuters) - Getrieben von einem florierenden Elektrifizierungsgeschäft hat ABB im dritten Quartal deutlich mehr verdient.

Der Nettogewinn kletterte um 28 Prozent auf 1,21 Milliarden Dollar, wie der Schweizer Elektrotechnikkonzern am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten einer vom Unternehmen selbst erhobenen Umfrage zufolge mit einem Gewinn von 1,15 Milliarden Dollar gerechnet. Der Auftragseingang zog um zwölf Prozent auf 9,14 Milliarden Dollar an.

Im Gesamtjahr erwartet ABB ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und eine operative Marge (Ebita) am oberen Ende des langfristigen Zielkorridors von 16 bis 19 Prozent. Im dritten Quartal kam ABB auf eine Marge von 19,2 Prozent.

Wie ABB weiter mitteilte, wird zum 1. Februar 2026 Christian Nilsson zum neuen Finanzchef befördert. Er folge auf Timo Ihamuotila, der sich entschieden habe, von seinem Amt zurückzutreten.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
ABB
ABB Ltd. ADR

Das könnte dich auch interessieren

US-Elektronikanbieter
Apple will stärker in China investierengestern, 10:33 Uhr · Reuters
Apple will stärker in China investieren
MediaMarkt- und Saturn-Holding
Ceconomy muss SDax verlassen - Medios rückt nach14. Okt. · Reuters
Ceconomy muss SDax verlassen - Medios rückt nach
Autohersteller
Stellantis steigen - Absatzzahlen stützen10. Okt. · dpa-AFX
Stellantis steigen - Absatzzahlen stützen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Entsteht hier gerade eine Blase?
Fünf Indikatoren zeigen, wie teuer US-Aktien wirklich sind14. Okt. · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025
Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intakt12. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Inflation ist der Hauptgrund für steigende Goldpreise11. Okt. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden