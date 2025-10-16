Elektrotechnikkonzern ABB steigert Quartalsgewinn kräftig

Zürich (Reuters) - Getrieben von einem florierenden Elektrifizierungsgeschäft hat ABB im dritten Quartal deutlich mehr verdient.

Der Nettogewinn kletterte um 28 Prozent auf 1,21 Milliarden Dollar, wie der Schweizer Elektrotechnikkonzern am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten einer vom Unternehmen selbst erhobenen Umfrage zufolge mit einem Gewinn von 1,15 Milliarden Dollar gerechnet. Der Auftragseingang zog um zwölf Prozent auf 9,14 Milliarden Dollar an.

Im Gesamtjahr erwartet ABB ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und eine operative Marge (Ebita) am oberen Ende des langfristigen Zielkorridors von 16 bis 19 Prozent. Im dritten Quartal kam ABB auf eine Marge von 19,2 Prozent.

Wie ABB weiter mitteilte, wird zum 1. Februar 2026 Christian Nilsson zum neuen Finanzchef befördert. Er folge auf Timo Ihamuotila, der sich entschieden habe, von seinem Amt zurückzutreten.