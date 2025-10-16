

Elmos Semiconductor SE erwirbt die Minderheitsanteile der DMOS GmbH in Dresden

Leverkusen/Dresden, 16. Oktober 2025: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG), ein führender Hersteller von automobilen Mixed-Signal Halbleitern, hat die restlichen Gesellschaftsanteile der DMOS GmbH von den beiden Minderheitsgesellschaftern unter üblichen Vollzugsbedingungen erworben. Damit hält die Elmos Semiconductor SE nach dem Vollzug der Transaktion 100 Prozent der Anteile an ihrer Tochtergesellschaft in Dresden.

Im Zuge des Anteilserwerbs konnte das Unternehmen DMOS GmbH den kürzlich gestellten Insolvenzantrag wieder zurücknehmen. Eine Aufhebung des vorläufigen Insolvenzverfahrens durch das zuständige Gericht wird kurzfristig erwartet. Damit sind auch die Unsicherheiten über den weiteren Geschäftsbetrieb der DMOS GmbH beseitigt.

Mit dem vollständigen Erwerb der Minderheitsanteile stärkt die Elmos Semiconductor SE ihre Zusammenarbeit mit ihrer Entwicklungsgesellschaft und schafft damit Stabilität und Zukunftssicherheit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Dresden.



Über Elmos

Elmos entwickelt seit über 40 Jahren intelligente Mikrochip-Lösungen, vornehmlich für die Automobilindustrie. Als Fabless-Unternehmen und Spezialist für Analog Mixed Signal ICs macht Elmos die Mobilität der Zukunft sicherer, komfortabler und effizienter. Die innovativen Produkte von Elmos ermöglichen zuverlässige Fahrerassistenzsysteme, intelligente Sensoren, effiziente Motoren und neuartige LED-Beleuchtungskonzepte in modernen Fahrzeugen. Als Marktführer in zukunftsweisenden Applikationen treibt Elmos globale Megatrends wie autonomes Fahren, Elektromobilität und software-definierte Fahrzeuge voran.

