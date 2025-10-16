Werbung ausblenden

EQS-DD: Ringmetall SE: Petri Industriebeteiligungen GmbH, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

16.10.2025 / 11:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Petri Industriebeteiligungen GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Christoph
Nachname(n): Petri
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Ringmetall SE

b) LEI
3912001LS9HMTYQODO63 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A3E5E55

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
2,62 EUR 16.333,08 EUR
2,62 EUR 19.849,12 EUR
2,64 EUR 990,00 EUR
2,64 EUR 990,00 EUR
2,64 EUR 678,48 EUR
2,64 EUR 311,52 EUR
2,64 EUR 990,00 EUR
2,64 EUR 678,48 EUR
2,64 EUR 330,00 EUR
2,64 EUR 1.066,56 EUR
2,64 EUR 1.135,20 EUR
2,64 EUR 533,28 EUR
2,64 EUR 462,00 EUR
2,64 EUR 1.000,56 EUR
2,64 EUR 667,92 EUR
2,64 EUR 335,28 EUR
2,64 EUR 1.003,20 EUR
2,64 EUR 1.003,20 EUR
2,64 EUR 1.003,20 EUR
2,64 EUR 1.003,20 EUR
2,64 EUR 1.005,84 EUR
2,64 EUR 1.005,84 EUR
2,64 EUR 1.005,84 EUR
2,64 EUR 1.008,48 EUR
2,64 EUR 1.008,48 EUR
2,64 EUR 1.008,48 EUR
2,64 EUR 1.008,48 EUR
2,64 EUR 1.008,48 EUR
2,64 EUR 1.008,48 EUR
2,64 EUR 1.011,12 EUR
2,64 EUR 1.011,12 EUR
2,65 EUR 7.968,55 EUR
2,70 EUR 1.044,90 EUR
2,70 EUR 1.047,60 EUR
2,70 EUR 1.047,60 EUR
2,70 EUR 1.047,60 EUR
2,70 EUR 1.047,60 EUR
2,70 EUR 1.047,60 EUR
2,70 EUR 1.050,30 EUR
2,70 EUR 1.050,30 EUR
2,70 EUR 1.050,30 EUR
2,70 EUR 1.050,30 EUR
2,70 EUR 1.050,30 EUR
2,70 EUR 1.053,00 EUR
2,70 EUR 1.053,00 EUR
2,70 EUR 1.053,00 EUR
2,70 EUR 1.053,00 EUR
2,70 EUR 1.053,00 EUR
2,70 EUR 1.055,70 EUR
2,70 EUR 1.055,70 EUR
2,70 EUR 1.055,70 EUR
2,70 EUR 1.058,40 EUR
2,70 EUR 1.058,40 EUR
2,70 EUR 1.058,40 EUR
2,70 EUR 866,70 EUR
2,72 EUR 272,00 EUR
2,74 EUR 27.400,00 EUR
2,74 EUR 12.653,32 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
2,68 EUR 133.757,19 EUR

e) Datum des Geschäfts
13.10.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


Sprache: Deutsch
Unternehmen: Ringmetall SE
Innere Wiener Str. 9
81667 München
Deutschland
Internet: www.ringmetall.de

