EQS-DD: Ringmetall SE: Petri Industriebeteiligungen GmbH, Kauf

16.10.2025 / 11:00 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Petri Industriebeteiligungen GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Christoph Nachname(n): Petri Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Ringmetall SE

b) LEI

3912001LS9HMTYQODO63

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A3E5E55

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 2,62 EUR 16.333,08 EUR 2,62 EUR 19.849,12 EUR 2,64 EUR 990,00 EUR 2,64 EUR 990,00 EUR 2,64 EUR 678,48 EUR 2,64 EUR 311,52 EUR 2,64 EUR 990,00 EUR 2,64 EUR 678,48 EUR 2,64 EUR 330,00 EUR 2,64 EUR 1.066,56 EUR 2,64 EUR 1.135,20 EUR 2,64 EUR 533,28 EUR 2,64 EUR 462,00 EUR 2,64 EUR 1.000,56 EUR 2,64 EUR 667,92 EUR 2,64 EUR 335,28 EUR 2,64 EUR 1.003,20 EUR 2,64 EUR 1.003,20 EUR 2,64 EUR 1.003,20 EUR 2,64 EUR 1.003,20 EUR 2,64 EUR 1.005,84 EUR 2,64 EUR 1.005,84 EUR 2,64 EUR 1.005,84 EUR 2,64 EUR 1.008,48 EUR 2,64 EUR 1.008,48 EUR 2,64 EUR 1.008,48 EUR 2,64 EUR 1.008,48 EUR 2,64 EUR 1.008,48 EUR 2,64 EUR 1.008,48 EUR 2,64 EUR 1.011,12 EUR 2,64 EUR 1.011,12 EUR 2,65 EUR 7.968,55 EUR 2,70 EUR 1.044,90 EUR 2,70 EUR 1.047,60 EUR 2,70 EUR 1.047,60 EUR 2,70 EUR 1.047,60 EUR 2,70 EUR 1.047,60 EUR 2,70 EUR 1.047,60 EUR 2,70 EUR 1.050,30 EUR 2,70 EUR 1.050,30 EUR 2,70 EUR 1.050,30 EUR 2,70 EUR 1.050,30 EUR 2,70 EUR 1.050,30 EUR 2,70 EUR 1.053,00 EUR 2,70 EUR 1.053,00 EUR 2,70 EUR 1.053,00 EUR 2,70 EUR 1.053,00 EUR 2,70 EUR 1.053,00 EUR 2,70 EUR 1.055,70 EUR 2,70 EUR 1.055,70 EUR 2,70 EUR 1.055,70 EUR 2,70 EUR 1.058,40 EUR 2,70 EUR 1.058,40 EUR 2,70 EUR 1.058,40 EUR 2,70 EUR 866,70 EUR 2,72 EUR 272,00 EUR 2,74 EUR 27.400,00 EUR 2,74 EUR 12.653,32 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 2,68 EUR 133.757,19 EUR

e) Datum des Geschäfts

13.10.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

Sprache: Deutsch Unternehmen: Ringmetall SE Innere Wiener Str. 9 81667 München Deutschland Internet: www.ringmetall.de

