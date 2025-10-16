EQS-News: Advanced Blockchain AG präsentiert Strategieprogramm „ABAG 2.0“

EQS-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Advanced Blockchain AG präsentiert Strategieprogramm „ABAG 2.0“



16.10.2025 / 13:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Advanced Blockchain AG präsentiert Strategieprogramm „ABAG 2.0“

Berlin, 16. Oktober 2025 – Die Advanced Blockchain AG („ABAG“, Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Investor und Innovationspartner im Blockchain-Bereich, stellt ihr Strategie-Update „ABAG 2.0“ vor. Diese besteht aus einer Weiterentwicklung der Unternehmensaktivitäten in den fünf Säulen „Investment“, „Treasury“, „Innovation“, „Consultancy“ und „Analytics“. ABAG 2.0 ist die neue, langfristige Vision und Ausrichtung der Gesellschaft und fokussiert sich auf nachhaltige Wertschöpfung für die Aktionäre.



Die bisherigen Geschäftsfelder „Investment“, „Incubation“ und „Research“ werden durch fünf Säulen der Strategie neu definiert. Diese bilden zukünftig ein stabiles, sich ergänzendes und wachstumsorientiertes Geschäftsmodell:

Investment: Die Säule Investment konzentriert sich wie bisher auf Beteiligungen und Token-Projekte mit hohem Potenzial und umfasst den Kauf und Verkauf von Token bzw. Kryptoassets. Der Fokus liegt weiterhin auf den zentralen Themenfeldern, die für die künftige Blockchain-Ökonomie von hoher Bedeutung sind. Diese strategische Säule ist der wichtigste kurz- bis mittelfristige Umsatztreiber.

Treasury: Das Treasury-Segment verfolgt eine disziplinierte Reserve-Strategie mit Bitcoin als langfristigem liquiden Wertspeicher, ergänzt durch Ethereum-Positionen und opportunistische Investments. Ziel ist es, die Bilanz zu stärken und Werte zu schaffen –gegebenenfalls mittels des Einsatzes von Mitteln aus der Emission von niedrig verzinsten Wandelanleihen.

Innovation: Der Bereich Innovation steht für den gezielten Zugang zu neuen Projekten und Technologien. Über Accelerator-Partnerschaften und Förderprogramme beteiligt sich ABAG an vielversprechenden Projekten.

Consultancy: Der Bereich Beratung verbindet traditionelle Vermögensverwaltung mit der Welt digitaler Assets. Family Offices erhalten Beratung zu Themen wie Treasury-Strategien, Token-Allokation, Staking und DeFi.

Analytics: Die Säule Analytics bildet das datenbasierte Rückgrat des Unternehmens. Die Plattform ABX-Analytics bietet Research-Produkte, Datenlizenzen und abonnementbasierte Analysen. Dieser Bereich besitzt erhebliches Skalierungspotenzial mit zunehmender institutioneller Nutzung.



Hatem Elsayed, COO der Advanced Blockchain AG, erläutert: „ABAG 2.0 ist kein kurzfristiges Vorhaben, sondern ein langfristiger, strukturierter Entwicklungsprozess. Unser neues Strategieprogramm basiert auf klar definierten Säulen, die aufeinander abgestimmt sind und gemeinsam Stabilität und Innovationskraft fördern. Mit dieser Ausrichtung reduzieren wir die operativen Risiken und schaffen die Grundlage für planbares, nachhaltiges Wachstum und langfristige Wertsteigerung.“



Strategischer Ausblick



Im Geschäftsjahr 2026 plant die Advanced Blockchain AG die Treasury-Bestände auszubauen. Im Segment Innovation ist vorgesehen, gemeinsam mit einem strategischen Partner an einem Accelerator- oder Förderprogramm teilzunehmen oder ein solches mitzugestalten. Zudem wird der Aufbau der Beratungssparte vorangetrieben, mit dem Ziel, erste Mandate im Bereich digitaler Vermögensverwaltung zu gewinnen. Im Bereich ABX Analytics soll die Proof-of-Concept-Phasen abgeschlossen und erste Pilotprojekte mit institutionellen Partnern gestartet werden. Ergänzend plant die ABAG, die Konzernstruktur zu vereinfachen und ein einheitliches Reporting-System einzuführen, um Effizienz und Transparenz zu erhöhen.



Maik Laske, CFO der Advanced Blockchain AG, verdeutlicht: „Erfolg entsteht nicht durch Geschwindigkeit, sondern durch eine klare strategische Richtung und konsequente Umsetzung. Mit ABAG 2.0 haben wir diese Richtung definiert. Unser Fokus für das kommende Jahr liegt nun darauf, die gesetzten Meilensteine konsequent umzusetzen und damit nachhaltige Wertschöpfung zu schaffen.“



Das vollständige Strategiepapier „ABAG 2.0“ ist unter folgendem Link auf der Website der Advanced Blockchain AG einzusehen.



Über die Advanced Blockchain AG



Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Investor und Innovationspartner in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche.



Für weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen besuchen Sie bitte https://www.advancedblockchain.com/.



Kontakt:

ir@advancedblockchain.com

16.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Advanced Blockchain AG Scharnhorststraße 24 10115 Berlin Deutschland Telefon: +4930403669510 Fax: +4930403669511 E-Mail: info@advancedblockchain.com Internet: www.advancedblockchain.com ISIN: DE000A0M93V6 WKN: A0M93V Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2214290

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2214290 16.10.2025 CET/CEST