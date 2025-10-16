PURE Swiss Opportunity REF erhöht die Attraktivität des Portfolios vor der Kotierung mittels Sacheinlage eines Trophy Assets in Lausanne

PURE Funds AG / Schlagwort(e): Immobilien

Medienmitteilung I Zug, 16.10.2025

Der PURE Swiss Opportunity REF (PSO) hat am 15. Oktober 2025 ein Trophy Asset an erstklassiger Lage in Lausanne im Rahmen einer Sacheinlage erworben. Mit der strategiekonformen Transaktion im Umfang von CHF 49.3 Mio. wächst das Portfolio des Fonds auf rund CHF 254 Mio.

Die vollvermietete Wohn- und Geschäftsliegenschaft befindet sich an hochfrequentierter Lage direkt am «Place de Chauderon» im Zentrum des Lausanner Quartiers «Maupas-Valency». Über die vergangenen Jahre wurde die Liegenschaft umfassend saniert und befindet sich in einem sehr guten Zustand. Das Objekt verfügt über einen breiten Nutzungsmix mit 45 Wohnungen (1.5- bis 6.5- Zimmer), 11 Büro- und Verkaufsflächen, einem Restaurant und 17 Parkplätzen. Der Soll-Mietertrag beläuft sich auf CHF 1.6 Mio. p.a., wovon ⅔ durch Wohn- und ⅓ durch kommerzielle Nutzungen generiert werden. Durch diese strategiekonforme Transaktion kann die Wohnquote des Gesamtportfolios weiter erhöht werden.

Der Kaufpreis der Liegenschaft wurde zu rund 80% in Fondsanteilen vergütet. Somit konnte der Investorenkreis um einen langfristig orientierten Investor erweitert werden, welcher vom Fonds sehr überzeugt ist und sich zu einer langfristigen Haltedauer der Anteile verpflichtet hat.

Wenige Tage vor der geplanten Kotierung an der SIX Swiss Exchange unterstreicht die Fondsleitung PURE Funds AG damit ihre Kompetenz, hochwertige Off-Market-Transaktionen erfolgreich umzusetzen und das Portfolio gezielt weiterzuentwickeln.

Kotierung an der SIX Swiss Exchange

Der PURE Swiss Opportunity REF (Ticker: PSO) wird am 20. Oktober 2025 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Mit einem diversifizierten und hochwertigen Portfolio startet der Fonds in den öffentlichen Handel. Der Börsengang markiert einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des Fonds und ermöglicht einer breiten Anlegerschaft den Zugang zu einer attraktiven Immobilienanlage in der Schweiz.

Über PURE Funds AG

Partnership, Unique, Return und Engagement – das ist PURE. Die PURE Funds AG ist eine von der FINMA bewilligte, unabhängige und privat gehaltene Fondsleitung. Wir verwalten und vertreiben eigene Fondslösungen mit Fokus auf Investments in Immobilien. Zudem bieten wir Beratung, Asset und Portfolio Management sowie die Abwicklung von Immobilientransaktionen für Dritte an. Durch unser innovatives und leidenschaftliches Handeln kreieren wir Chancen, schaffen Werte und gestalten gemeinsam mit unseren Partnern die Zukunft. Wir hinterfragen und optimieren bewährte Geschäftsfelder, sind agil und realisieren Opportunitäten mit Weitsicht.

Weitere Informationen und Kontakt

PURE Funds AG | T +41 41 726 19 19 | info@pure.swiss | www.pure.swiss

CEOI Flavio Lauener I T +41 41 726 19 10 Iflavio.lauener@pure.swiss

Head Investment Management | Michael Kirschner | T +41 41 726 19 13 | michael.kirschner@pure.swiss

DisclaimerDiese Medienmitteilung dient Werbe- und Informationszwecken und stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen oder Art. 27ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG noch ein Basisinformationsblatt dar. Sie stellt auch kein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen dürfen nicht als Gewähr für gegenwärtige oder zukünftige Wertentwicklung oder Erträge interpretiert werden. Die Wertentwicklung berücksichtigt überdies nicht sämtliche Kommissionen und Kosten bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen. Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet sind und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können. Sämtliche auf die Zukunft bezogene Aussagen beruhen auf Daten, die der Fondsgesellschaft PURE Funds AG zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Medienmitteilung vorlagen. PURE Funds AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsorientierte Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ähnlichem zu aktualisieren. Die für einen Investitionsentscheid allein verbindlichen Unterlagen, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag und der jeweils aktuelle Jahresbericht können kostenlos bei der Fondsleitung, der PURE Funds AG, Gotthardstrasse 14, 6300 Zug oder bei der Depotbank, der Banque Cantonale Vaudoise, Case Postale 300, 1001 Lausanne, angefordert werden. Diese Medienmitteilung richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Geschäftssitz ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder in die Vereinigten Staaten versandt oder mitgenommen werden noch darf sie an eine US-Person (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden.

