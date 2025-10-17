EQS-Adhoc: AIXTRON SE gibt vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt und passt Prognose für das Gesamtjahr 2025 an

EQS-Ad-hoc: AIXTRON SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung/9-Monatszahlen

AIXTRON SE gibt vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt und passt Prognose für das Gesamtjahr 2025 an



17.10.2025 / 14:38 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





AIXTRON gibt vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt und passt Prognose für das Gesamtjahr 2025 an

Herzogenrath, 17. Oktober 2025 – AIXTRON SE (FSE: AIXA,ISIN DE000A0WMPJ6 ) passt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 angesichts des schwachen Marktumfelds und wegen negativer Wechselkurseffekten an.

Der vorläufige Auftragseingang im dritten Quartal 2025 belief sich auf rund 124 Mio. EUR (Q3/2024: 143,4 Mio. EUR), der Umsatz auf rund 120 Mio. EUR (Q3/2024: 156,3 Mio. EUR) und lag damit innerhalb der Prognosespanne von 110 bis 140 Millionen Euro. Der Bruttogewinn und das operative Ergebnis (EBIT) wurden im Quartal durch Volumenverschiebungen vom 3. Quartal 2025 in das 4. Quartal 2024 (ca. 8 Mio. EUR) und Währungseffekte (ca. 2 Mio. EUR) negativ beeinflusst. Infolgedessen belief sich der Bruttogewinn für das vergangene Quartal auf ca. 46 Mio. EUR (3. Quartal 2024: 67,1 Mio. EUR) mit einer Bruttomarge von rund 39 % (Q3/2024: 43 %). Das operative Ergebnis (EBIT) belief sich auf rund 15 Mio. EUR (Q3/2024: 37,5 Mio. EUR), was einer EBIT-Marge von rund 13 % entspricht (Q3/2024: 24 %).

Aufgrund der aktuellen Marktentwicklungen und eines angepassten Wechselkurses von 1,15 USD/EUR für den Rest des Geschäftsjahres 2025 (zuvor 1,10 USD/EUR) passt der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an: Der Vorstand erwartet einen Umsatz zwischen 530 Mio. EUR und 565 Mio. EUR, was der unteren Hälfte der ursprünglichen Prognose entspricht (zuvor 530 Mio. EUR – 600 Mio. EUR). Wechselkurseffekte führen zu einer Verringerung der Bruttomarge und der EBIT-Marge um ca. 1 Prozentpunkt. Daher erwartet der Vorstand eine Bruttomarge von rund 40 % bis 41 % (bisher 41 % bis 42 %) und eine EBIT-Marge von rund 17 % bis 19 % (bisher 18 % bis 22 %).

Der vollständige Bericht zum dritten Quartal 2025, einschließlich der endgültigen Ergebnisse für die ersten neun Monate des Jahres 2025, wird wie geplant am 30. Oktober 2025 veröffentlicht.

Ansprechpartner

Christian Ludwig

Vice President Investor Relations & Corporate Communications

Tel. +49 (2407) 9030-444

E-Mail c.ludwig@aixtron.com

Über AIXTRON

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Herzogenrath (bei Aachen) sowie Tochtergesellschaften und Vertriebsniederlassungen in Asien, den Vereinigten Staaten und Europa. Die Technologielösungen von AIXTRON werden von einer Vielzahl von Kunden weltweit eingesetzt, um fortschrittliche Komponenten für elektronische und optoelektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungshalbleiter- oder organischen Halbleitermaterialien herzustellen. Diese Komponenten kommen in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Branchen zum Einsatz. Dazu gehören Laser- und LED-Anwendungen, Display-Technologien, Datenübertragung, SiC- und GaN-Leistungsmanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signalübertragung und Beleuchtung sowie eine Reihe weiterer hochmoderner Anwendungen.

Unsere eingetragenen Marken: AIXACT®, AIXTRON®, Atomic Level SolutionS®, Close Coupled Showerhead®, CRIUS®, Gas Foil Rotation®, OVPD®, Planetary Reactor®, PVPD®, TriJet®

Weitere Informationen zu AIXTRON (FSE: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) finden Sie auf unserer Website unter: www.aixtron.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Betriebsergebnisse, die Finanzlage und die Ertragsaussichten von AIXTRON enthalten. Diese Aussagen sind durch Wörter wie „können“, „werden“, „erwarten“, „voraussehen“, „erwägen“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „fortsetzen“ und „schätzen“ sowie durch Variationen dieser Wörter oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren aktuellen Einschätzungen, Erwartungen und Annahmen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von AIXTRON liegen und Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Sie sollten sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Sollten diese Risiken oder Unsicherheiten eintreten oder sollten die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten oder sich Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von AIXTRON erheblich von den in den entsprechenden zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit beschriebenen abweichen. Dies könnte auf eine Vielzahl von Faktoren zurückzuführen sein, wie z. B. die tatsächlichen Kundenaufträge, die AIXTRON erhält, die Nachfrage nach Abscheidungstechnologie auf dem Markt, der Zeitpunkt der endgültigen Abnahme der Produkte durch die Kunden, die Lage auf den Finanzmärkten und der Zugang zu Finanzmitteln für AIXTRON, die allgemeinen Bedingungen auf dem Markt für Abscheidungsanlagen und die makroökonomischen Bedingungen, Stornierungen, Verschiebungen oder Verzögerungen bei Produktlieferungen, Einschränkungen der Produktionskapazität, verlängerte Verkaufs- und Qualifizierungszyklen, Schwierigkeiten im Produktionsprozess, die allgemeine Entwicklung in der Halbleiterindustrie, verstärkter Wettbewerb, Wechselkursschwankungen, Verfügbarkeit öffentlicher Fördermittel, Schwankungen und/oder Änderungen der Zinssätze, Verzögerungen bei der Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte, eine Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage und alle anderen Faktoren, die in Berichten oder anderen Mitteilungen, insbesondere im Kapitel „Risiken” des von AIXTRON eingereichten Geschäftsberichts, erörtert werden. Alle in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Vorstands auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen. AIXTRON übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu revidieren oder zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich ausdrücklich vorgeschrieben.

Dieses Dokument ist eine englische Übersetzung eines Dokuments in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen ist das deutsche Dokument maßgebend und gilt als gültige Fassung.

Ende der Insiderinformation

17.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: AIXTRON SE Dornkaulstraße 2 52134 Herzogenrath Deutschland Telefon: +49 (2407) 9030-0 Fax: +49 (2407) 9030-445 E-Mail: invest@aixtron.com Internet: www.aixtron.com ISIN: DE000A0WMPJ6 WKN: A0WMPJ Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Nasdaq OTC EQS News ID: 2214968

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2214968 17.10.2025 CET/CEST