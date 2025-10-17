EQS-DD: STRABAG SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
STRABAG SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
17.10.2025 / 10:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Directors' Dealings, Art 19 MAR
- Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger
Beziehung zu ihnen stehenden Personen
|a)
|Name
|Haselsteiner Familien-Privatstiftung, FN 67948 z
- Grund der Meldung
|
a)
|
Position/Status
|Meldepflichtige Person steht in enger Beziehung zu: Christian Harder, Vorstand
Kerstin Gelbmann, Aufsichtsrat
Hans Peter Haselsteiner, Generalbevollmächtigter
|b)
|Erstmeldung/Berichtigung
|Erstmeldung
- Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur
Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
|a)
b)
|Name
|STRABAG SE
|LEI
|529900TYYSRJH2VJSP60
- Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für
i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden
Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden
|
a)
|Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments
|
Aktie
|
b)
c)
d)
e)
f)
|Kennung
|AT000000STR1
|Art des Geschäfts
|Veräußerung
|Preis(e) und Volumen
|Preis
|Volumen
|76 EUR
|2500000 Stück
|Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|76 EUR
|2500000 Stück
|Datum des Geschäfts
|2025-10-14; UTC+02:00
|Ort des Geschäfts
|OTC - Außerhalb eines Handelsplatzes
17.10.2025 CET/CEST
17.10.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|STRABAG SE
|Donau-City-Straße 9
|1220 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.strabag.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
101342 17.10.2025 CET/CEST
