EQS-DD: STRABAG SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

EQS Group · Uhr
STRABAG SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

17.10.2025 / 10:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Directors' Dealings, Art 19 MAR
  1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger
    Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name Haselsteiner Familien-Privatstiftung, FN 67948 z
  1. Grund der Meldung


a)

Position/Status		 Meldepflichtige Person steht in enger Beziehung zu: Christian Harder, Vorstand

Kerstin Gelbmann, Aufsichtsrat

Hans Peter Haselsteiner, Generalbevollmächtigter
b) Erstmeldung/Berichtigung Erstmeldung
  1. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur
    Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a)
b)		 Name STRABAG SE
LEI 529900TYYSRJH2VJSP60
  1. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für
    i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden
    Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden

a)		 Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments
Aktie

b)
c)



d)


e)
f)		 Kennung AT000000STR1
Art des Geschäfts Veräußerung
Preis(e) und Volumen Preis Volumen
  76 EUR 2500000 Stück
Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen
  76 EUR 2500000 Stück
Datum des Geschäfts 2025-10-14; UTC+02:00
Ort des Geschäfts OTC - Außerhalb eines Handelsplatzes

17.10.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: STRABAG SE
Donau-City-Straße 9
1220 Wien
Österreich
Internet: www.strabag.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

101342  17.10.2025 CET/CEST

Strabag

