EQS-News: Instant Group unterstützt Vorschlag zur EU-Börse – Börsenmantel ideales Instrument zur Mittelstandsfinanzierung

Instant Group unterstützt Vorschlag zur EU-Börse – Börsenmantel ideales Instrument zur Mittelstandsfinanzierung



20.10.2025 / 12:16 CET/CEST

INSTANT GROUP unterstützt Vorschlag zur EU-Börse – Börsenmantel ideales Instrument zur Mittelstandsfinanzierung

Der Vorstand der INSTANT GROUP AG (ISIN DE0005418404, Primärmarkt Düsseldorf, Börsen Frankfurt, Berlin, München, Stuttgart) begrüßt im Rahmen der strategischen Partnerschaft mit der INSTANT IPO SE, als offiziellem Kapitalmarktpartner, die jüngste Initiative des Bundeskanzlers zur Einrichtung einer europäischen Börse, die grenzüberschreitende Finanzierungen vereinfachen und den Kapitalmarkt attraktiver gestalten soll.

Gerade für mittelständische Unternehmen würde eine zusätzliche EU-Börsenplattform die Möglichkeit eröffnen sich Eigenkapital schneller, unkomplizierter und über nationale Grenzen hinweg verschaffen zu können.

„Eine zusätzliche EU-Börsenplattform kann Europa zu einem echten Wachstums- und Investitionsfaktor machen“, sagt Reiner Ehlerding, Vorstand der Instant Group AG.

Eine EU-Börse würde Impulse liefern können, um die Wettbewerbsfähigkeit mittelständischer Unternehmen in der EU zu stärken, Innovation zu fördern und den Zugang zu internationalem Kapital zu erleichtern.

Börsenmantel als strategischer Zugang zu Eigenkapital

Einen schnellen und effizienten Zugang zum Kapitalmarkt eröffnet für kleine und mittlere Unternehmen (KMU‘s) insbesondere der verstärkte Einsatz von Börsenmänteln.

Ein Börsenmantel ist für viele wachstumsorientierte Unternehmen der beste Weg, sich den Zugang zu Eigenkapital zu erschließen, ohne die Hürden eines langwierigen, klassischen Börsengangs und dessen Zulassungsprozesse durchlaufen zu müssen. Gerade in Verbindung mit einer EU-weiten Börsenplattform kann dieses Modell die Kapitalmobilität erheblich steigern.

Rechtliche Rahmenbedingungen schaffen neue Dynamik

Mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz, dem geplanten Standortförderungsgesetz und der neu geschaffenen Börsenmantelaktiengesellschaft wurden bereits wichtige Reformen eingeleitet, um die Hürden für Kapitalmaßnahmen zu senken. Darüber hinaus bietet die aktuelle Gesetzesagenda die Basis für Entbürokratisierung und fördert steuerliche Erleichterungen, neue Reinvestitionsmodelle (Rollover-Regelungen), mehr Flexibilität bei Kapitalstrukturen, digitale Aktien und elektronische Aktienemissionen.

Diese Maßnahmen machen Deutschland und Europa zu einem zunehmend wettbewerbsfähigen Standort für innovative Finanzierungsmodelle – insbesondere für mittelständische Unternehmen, die eine Eigenkapitalfinanzierung über die Börse suchen. Daneben erhöht sich auch die Attraktivität für internationale Investoren.

EU-Börse als Motor für Wachstum, Integration und Innovation

Die INSTANT GROUP AG und die INSTANT IPO SE betrachten dies als historische Chance, die Kapitalmärkte Europas besser zu verknüpfen, um die Finanzierung für KMU‘s und deren Innovationen zu vereinfachen sowie innerhalb der EU grenzüberschreitend neue Investoren- und Absatzmärkte zu erschließen.

Reiner Ehlerding betont hierzu: „Europa braucht einen Kapitalmarkt, der so dynamisch und integriert ist wie sein Binnenmarkt. Eine zusätzliche europäische Börsenplattform ist der nächste logische Schritt – und Börsenmäntel sind das ideale Instrument, um diesen Markt schnell und effizient zu nutzen.“

Über die Internetseite

www.instant-ipo.de

können sich interessierte Unternehmen umfassend beim Marktführer Instant IPO SE über Börsenmäntel informieren, per Email kostenloses Informationsmaterial anfordern oder ein kostenfreies Info-Gespräch vereinbaren.

Über die INSTANT GROUP

Die INSTANT GROUP AG ist seit über 25 Jahren ein auf Kapitalmarkttransaktionen spezialisierter Partner, hält wachstumsorientierte Beteiligungen und organisiert branchenunabhängig über ihren strategischen Kooperationspartner INSTANT IPO SE, als offiziellem Kapitalmarktpartner, schnelle Börseneinführungen für kleinere, mittlere und mittelständische Unternehmen.

Kontakt:

INSTANT GROUP AG

Tel.: 069/34866945

E-Mail: info@instant.group

Internet:

www.instant.group

ISIN: DE0005418404

WKN: 541840

Börsen: Düsseldorf (Primärmarkt), Freiverkehr Frankfurt, Berlin, München, Stuttgart

