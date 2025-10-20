EQS-News: Jiuzi Holdings, Inc. geht strategische Partnerschaft mit BitFi ein, um Bitcoin-zentrierte Finanzdienstleistungen voranzutreiben

EQS-News: Jiuzi Holdings, Inc / Schlagwort(e): Miscellaneous

HANGZHOU, China , 20. Oktober 2025/PRNewswire/ -- Jiuzi Holdings, Inc. (NASDAQ: JZXN; das „Unternehmen") gab heute offiziell bekannt, dass es eine strategische Kooperationsvereinbarung mit der führenden Bitcoin-Fintech-Plattform BitFi unterzeichnet hat. Das Unternehmen ist auf Multi-Chain-Staking und Ertragsgenerierung für BTC spezialisiert und bietet institutionellen Anlegern und vermögenden Privatanlegern gezielte, überprüfbare Bitcoin-Ertragslösungen durch integriertes Asset Wrapping (Wrapped BTC), Cross-Chain-Arbitrage und hybride Strategieportfolios. BitFi verwaltet derzeit einen Gesamtwert von rund 2,75 Milliarden US-Dollar (TVL) in wichtigen Ketten wie BSC (BTCB) und Ethereum (WBTC) und baut sein Ökosystem aus Wrapped-BTC-Assets und Interoperabilitätsprotokollen weiter aus. Diese Zusammenarbeit steht für eine tiefe Synergie zwischen beiden Parteien innerhalb des Bitcoin-Ökosystems und zielt darauf ab, die Finanzinnovation im Bereich digitaler Assets in eine neue Phase zu führen.

Die wichtigsten Bestimmungen der Vereinbarung

Schrittweise Kapitalzufuhr und skalierbare Synergie : Gemäß der Rahmenvereinbarung wird das Unternehmen die Zusammenarbeit mit einer Investition in Krypto-Vermögenswerte beginnen, gefolgt von einer geplanten schrittweisen Aufstockung der Mittel. Es erhält uneingeschränkten Zugang zum 2,75 Milliarden US-Dollar schweren Vermögenspool von BitFi. Dieser Mechanismus optimiert die Effizienz der Kapitalallokation und ermöglicht gleichzeitig ein robustes Wachstum im Rahmen dynamischer Strategien zum Risikoausgleich.

Gemeinsamer Ausschuss für Governance und Produktinnovation : Eine spezielle Task Force, bestehend aus Führungskräften und technischen Experten beider Seiten, wird sich auf die Integration von kettenübergreifender Liquidität, die Entwicklung strukturierter Renditeprodukte und die Förderung konformer Tokenisierungsinitiativen konzentrieren – wie beispielsweise Derivatdesigns auf Basis von Wrapped BTC und Anwendungsfälle, die reale Vermögenswerte mit On-Chain-Finanzinstrumenten kombinieren.

Diese strategische Ausrichtung unterstreicht das Engagement von JZXN, sich zu einem integrierten Bitcoin-Finanzdienstleister zu entwickeln. Unter Nutzung der bewährten Expertise von BitFi im Bereich Multi-Chain-Asset-Management und Renditeoptimierung plant das Unternehmen die Einrichtung transparenter, überprüfbarer und SEC-konformer BTC-Exposure-Kanäle, die es den Aktionären ermöglichen, On-Chain-Finanzchancen zu nutzen. Beide Parteien betonen die strikte Einhaltung der Nasdaq-Notierungsregeln und der US-Wertpapiervorschriften, um die Einhaltung der Governance-Vorschriften und die operative Sicherheit zu gewährleisten.

Li Tao, CEO von JZXN, erklärte: „Die Partnerschaft mit BitFi ist ein wichtiger Schritt beim Aufbau unserer Web3-Infrastruktur. Durch die Nutzung ihres globalen BTC-Liquiditätsnetzwerks verbinden wir die Strenge der traditionellen Finanzwelt mit der Innovationskraft der Blockchain, um einen differenzierten Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen."

Informationen zu Jiuzi Holdings, Inc.

Jiuzi Holdings, Inc. ist ein führender Anbieter von intelligenter Ladeinfrastruktur für Fahrzeuge mit neuen Energien in Chinas Städten der dritten und vierten Ebene. Das Unternehmen konzentriert sich auf leistungsstarke DC-Schnellladestationen mit integrierten Energiespeichermöglichkeiten. Weitere Informationen finden Sie auf jzxn.com.

