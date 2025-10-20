Aktienanalyse 20.10.2025
Credo Technology: J.P. Morgan sieht 165 Dollar Kursziel - berechtigt?
onvista · Uhr
Neue positive Analystenbewertung, starkes Quartal mit 270 Prozent Umsatzwachstum, steigende Margen und ein optimistischer Ausblick - bei Credo Technology passiert gerade einiges. Gleichzeitig setzt das Unternehmen mit Arm auf eine neue KI-Allianz und überzeugt Analysten mit seiner Position im Interconnect-Markt.
J.P. Morgan sieht massives Kurspotenzial dank wachsender Nachfrage nach High-Speed-Verbindungen für KI-Rechenzentren. Doch wie viel Substanz steckt hinter dieser Story?
Martin Goersch analysiert Credos Rolle im boomenden AI-Interconnect-Markt, bewertet die Zahlen und erklärt, ob der Hype gerechtfertigt ist oder schon zu weit geht.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatilgestern, 19:59 Uhr · onvista
Märkte unter DruckContinental, Oracle & Interactive Brokers: Zahlen, Margen, Chancen17. Okt. · onvista
Märkte heuteSalesforce mit neuen Plänen, TSMC stark, Morgan Stanley toppt Erwartungen16. Okt. · onvista
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatilgestern, 19:59 Uhr · onvista
Trading-ImpulsDas Chartmuster dieser MDax-Aktie signalisiert solides Aufwärtspotenzial16. Okt. · onvista