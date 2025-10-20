Credo Technology: J.P. Morgan sieht 165 Dollar Kursziel - berechtigt?

Neue positive Analystenbewertung, starkes Quartal mit 270 Prozent Umsatzwachstum, steigende Margen und ein optimistischer Ausblick - bei Credo Technology passiert gerade einiges. Gleichzeitig setzt das Unternehmen mit Arm auf eine neue KI-Allianz und überzeugt Analysten mit seiner Position im Interconnect-Markt.

J.P. Morgan sieht massives Kurspotenzial dank wachsender Nachfrage nach High-Speed-Verbindungen für KI-Rechenzentren. Doch wie viel Substanz steckt hinter dieser Story?

Martin Goersch analysiert Credos Rolle im boomenden AI-Interconnect-Markt, bewertet die Zahlen und erklärt, ob der Hype gerechtfertigt ist oder schon zu weit geht.