EQS-News: VERSCHENKEN SIE FREUDE - TUMI BEGLEITET SIE DURCH EINE FESTLICHE SAISON VOLLER BESONDERER MOMENTE

Entdecken Sie zeitlose Geschenkideen, die meisterhafte Handwerkskunst, durchdachte Funktionalität und die Faszination liebevoller Details vereinen.

NEW YORK, 20. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Heute präsentiert die internationale Reise-, Lifestyle- und Accessoires-Marke TUMI ihre neue Kampagne „Gift Joy" – eine Hommage an durchdachte Geschenke und zeitloses Design. Als ultimative Anlaufstelle für Geschenke lädt TUMI seine Kunden in eine Welt ein, in der jedes Detail ein Geschenk für sich ist – wo Form und Gefühl aufeinander treffen und jede Reise mit einem Moment der Freude beginnt. Umrahmt von der Wärme und dem Zauber der Jahreszeit, fängt die Kampagne die Essenz der Verbundenheit, Handwerkskunst und Sorgfalt ein, die die Marke auszeichnen.

Zum Abschluss ihres 50-jährigen Jubiläumsjahres würdigt die Marke TUMI ihr Vermächtnis mit einer auffälligen Farbpalette aus Schwarz und TUMI-Rot – ihrem charakteristischen Pantone-Farbton, einem beständigen Symbol für Stärke und Zielstrebigkeit. Diese Farben, die in einigen der bekanntesten Stücken der Marken-Kollektionen Alpha, Alpha Bravo, Voyageur und 19 Degree Aluminum zu finden sind, würdigen das Erbe von TUMI und signalisieren gleichzeitig die kontinuierliche Weiterentwicklung des Unternehmens: mutig, widerstandsfähig und für die bevorstehende Reise vorbereitet.

Die Farbgebung in Rot und Schwarz ist bei einigen der bekanntesten Modelle von TUMI zu finden, die für diese Saison mit raffinierten Details und einem lebendigen Stil neu interpretiert wurden. Zu den Highlights zählen die Double Expansion Satchel, die Dey Trunk Crossbody, die Just In Case™ Tote, der Packable Backpack und die Essential Tote – jedes dieser Modelle spiegelt die Liebe zum Detail und das Bekenntnis zu funktionaler Ästhetik von TUMI wider und wurde entwickelt, um stilvoll zu reisen und weit über die Feiertage hinaus zu dienen.

Die 19 Degree Aluminum-Kollektion setzt die Hommage an handwerkliches Können fort und bietet ein hochwertiges Geschenksortiment, das zeitloses Design und dauerhafte Eleganz verkörpert. Vom International Carry-On bis hin zu Zigarrenetui, Sonnenbrillenetui und Kompaktspiegel, spiegelt jedes Stück das Streben von TUMI nach Präzision und Ästhetik wider – hergestellt für diejenigen, die Kunst und Design gleichermaßen schätzen.

Das 19 Degree Aluminum Bar Set, das in Kürze erhältlich sein wird, ist ein exquisites Geschenk für Personen mit anspruchsvollem Geschmack und erweitert den ikonischen 19 Degree Designcode von TUMI um bedeutungsvolle Momente zu Hause. Das sorgfältig für den modernen Gastgeber entworfene Set aus geformtem Aluminium enthält alles, was man für die Zubereitung des perfekten Cocktails benötigt – einschließlich individueller TUMI-Rezeptkarten – und spiegelt die Mission der Marke wider, ihre Kunden auf jedem Schritt ihrer Reise zu begleiten.

„Während der Feiertage finde ich es besonders reizvoll, Geschenke zu entdecken, die den Menschen in meinem Leben echte Freude bereiten und ihnen einen Sinn geben", erklärte Victor Sanz, Creative Director bei TUMI. „Die besten Geschenke fügen sich nahtlos in den Alltag ein – sie begleiten Sie von der Arbeit über die Reise bis nach Hause – und sind ebenso sinnvoll zu verschenken wie auch noch lange nach Ende der Saison zu verwenden."

Für ihn bietet die Arrivé-Kollektion herausragende Designs wie den Barker Large Backpack und den Larson Medium Backpack, die sich durch polierte Karbonfaser-Details und von der Automobilindustrie inspirierte Präzision auszeichnen. Ergänzt werden diese durch handgefertigte Ledermodelle aus der Harrison-Kollektion – wie beispielsweise die Gregory Sling, Warren und Griffen Flap Backpacks in Burnished Wine Ombré, einer handgefertigten Technik, die jedem Stück seine eigene Farbtiefe und seinen eigenen Charakter verleiht. Das Frame Travel Kit verleiht einen eleganten Touch und wurde entwickelt, um wichtige Dinge mühelos zu organisieren.

Für Damen verkörpert die Olas-Kollektion ein Gefühl von eleganter Leichtigkeit, indem sie modernes Design mit zeitloser Raffinesse verbindet. Daneben verkörpert die Agent-Kollektion vielseitigen Luxus – entworfen für Frauen, die mit eleganter, zielstrebiger Eleganz nahtlos vom Schreibtisch zum Abendessen übergehen. Passend zur Jahreszeit präsentiert Belden das Schmucketui, das Reisetaschenetui mit Reißverschluss und die Geldbörse mit Kette in Metallic-Silber sowie weiteren saisonalen Farbtönen – Geschenke, die einen festlichen Glanz verbreiten und weit über die Feiertage hinaus Freude bereiten. Für einen zeitlosen letzten Schliff steht das Belden-Kartenetui, das in den Farben Schwarz/Gold, Siena und Hafer erhältlich ist. Es verkörpert den Geist eines durchdachten Geschenks durch seine zurückhaltende Eleganz und Funktionalität.

Personalisierung und Monogrammierung spielen in dieser Saison eine bedeutende Rolle und spiegeln die Überzeugung von TUMI wider, dass wahrer Luxus im Detail liegt. Maßgeschneiderte Monogramm-Services verwandeln Reise- und Lifestyle-Accessoires in bleibende Andenken. Jedes Zeichen der Personalisierung verkörpert Identität und Absicht – ein letzter Schliff, der funktionales Design in etwas zutiefst Persönliches verwandelt, das dafür geschaffen wurde, denjenigen zu begleiten, für den es hergestellt wurde.

Von neuen Sehenswürdigkeiten bis hin zu Heimkehren im Urlaub – jede Reise beginnt mit einem Geschenk von TUMI. Entdecken Sie die gesamte Kollektion in den Geschäften und online unter TUMI.com, und folgen Sie @TUMITravel, um sich während der gesamten Saison inspirieren zu lassen.

Informationen zu TUMI

Seit 1975 entwickelt TUMI erstklassige Luxusartikel für Business, Reise und Performance, die alle Aspekte des Lebens unterwegs verbessern, vereinfachen und verschönern. Wir verbinden perfekte Funktionalität mit Ideenreichtum und setzen uns als lebenslanger Partner für Menschen ein, die ihren Leidenschaften nachgehen. Mehr über TUMI finden Sie unter TUMI.com und folgen Sie auf Instagram, TikTok, Facebook und YouTube.

TUMI und das TUMI-Logo sind eingetragene Marken von Tumi, Inc. © 2025 Tumi, Inc.

TUMI Medienkontakte

Jerad Hulse | Jerad.Hulse@tumi.com

Bintou Tounkara | Bintou.Tounkara@tumi.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2792917/Voyageur_Celina_Backpack.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2792918/Continental_Expandable_4_Wheeled_Carry_On.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2423872/5555204/TUMI_BLACK_Logo.jpg

