Während viele Anleger derzeit auf Technologietrends wie Künstliche Intelligenz schauen, lohnt ein Blick auf eine Branche, die das genaue Gegenteil verkörpert: Planbarkeit, Kapitalstärke und Stabilität. Gemeint sind Rückversicherer – die „Versicherer der Versicherer“. Sie sind zentrale Bausteine im globalen Finanzsystem und spielen eine Schlüsselrolle, wenn es um das Management großer, komplexer Risiken geht.

Rückversicherer übernehmen Risiken von Erstversicherern, also den Gesellschaften, bei denen Verbraucher und Unternehmen ihre Policen abschließen. Dadurch glätten sie die Schadenbelastung über viele Regionen und Sparten hinweg – ein Mechanismus, der dem gesamten System Stabilität verleiht.

Die führenden Tier-1-Rückversicherer wie SCOR (Frankreich), Swiss Re (Schweiz), Hannover Re (Deutschland) oder Munich Re (Deutschland) sind dabei so breit aufgestellt, dass einzelne Naturkatastrophen oder Großschäden ihr Ergebnis kaum aus der Bahn werfen.

Das Geschäftsmodell hat eine Besonderheit, die Anleger schätzen: Rückversicherer arbeiten antizyklisch. In Jahren mit hohen Schadensereignissen steigen die Prämien im Folgejahr, weil die Risikoeinschätzungen angepasst werden. In Phasen geringer Schadenbelastung bauen die Unternehmen gezielt Reserven auf. So entsteht über den Zyklus hinweg eine erstaunlich stabile Ertragsbasis – auch wenn die Gewinne kurzfristig schwanken können.

Rückversicherer punkten mit stabilen Finanzen

Darüber hinaus verfügen Rückversicherer meist über hohe Eigenkapitalquoten und konservative Bilanzierungsstandards. Viele Unternehmen betreiben sowohl Schaden-/Unfall- als auch Lebens- und Gesundheitsrückversicherung und teilweise Spezialsegmente wie Industrie- oder Agrarversicherung. Diese Diversifikation sorgt für robuste Cashflows – ein wichtiger Grund, warum die Branche in Phasen von Unsicherheit oder Marktkorrekturen als „sicherer Hafen“ gilt.

Auch die Ausschüttungspolitik überzeugt: Rückversicherer gelten als Dividendenwerte mit Substanz. Branchenführer haben ihre Dividenden über Jahrzehnte stabil gehalten oder regelmäßig erhöht. Hinzu kommen Aktienrückkäufe, die das Ergebnis pro Aktie zusätzlich stützen. Langfristig orientierte Investoren profitieren damit doppelt – durch laufende Erträge und Kurssteigerungen.

Natürlich bleibt die Branche nicht ohne Herausforderungen: gestiegene Zinsniveaus, geopolitische Risiken oder neue Risikofelder wie Cyber-Angriffe fordern Anpassungsfähigkeit. Doch gerade darin liegt eine Stärke der Rückversicherer: Sie bepreisen Risiken jährlich neu und können auf strukturelle Veränderungen flexibel reagieren.

Klimawandel: Für Rückersicherer eine machbare Herausforderung

Die massiven Folgen durch den fortschreitenden Klimawandel sorgen immer wieder für Schlagzeilen bei den Unternehmen. Doch stehen Münchener Rück oder auch SCOR durch den Klimawandel besonders unter Druck?

Zunächst einmal gilt: Rückversicherer preisen die Risiken im Schadens-/Unfallbereich jährlich, insofern sind langfristige Entwicklungen wie der Klimawandel bepreisbar. Die großen Rückversicherer forschen am Klimawandel schon seit Jahrzehnten (Münchener Rück seit den frühen 70er Jahren!!!) und sind daher wahrscheinlich an der Spitze der Forschung.

Insofern haben sie hier eher einen Informationsvorsprung als einen Nachteil. Insgesamt steigt durch den Klimawandel eher der Versicherungsbedarf und führt daher eher tendenziell zu mehr Wachstum, soweit die Risiken ökonomisch versicherbar bleiben.

Fazit: Rückversicherer gehören zu den verlässlichsten Geschäftsmodellen im Finanzsektor. Wer langfristig investieren möchte und auf Stabilität, stetige Erträge und solide Bilanzen setzt, findet hier eine attraktive Alternative zu volatilen Wachstumswerten. In einer Zeit, in der viele Marktsegmente von kurzfristigen Trends geprägt sind, bieten Rückversicherer das, was Anleger am meisten suchen: Planbarkeit und Beständigkeit.

Bleib auf dem Laufenden: Im kostenlosen Newsletter „Schlusskurs“ kommentiert onvista-Redaktionsleiter Georg Buschmann immer Freitagmorgen das Börsenthema der Woche, zeigt, welche Aktien und Themen die onvista-Community bewegen und gibt dir die drei Termine an die Hand, die in der nächsten Woche an der Börse wichtig werden.