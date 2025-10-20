Werbung ausblenden

USA überprüfen Waymo-Robotaxis wegen Schulbus-Vorfall

Reuters · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA hat wegen möglicher Sicherheitsprobleme im Umgang mit Schulbussen eine Untersuchung von Robotaxis der Firma Waymo eingeleitet. Die vorläufige Prüfung umfasse rund 2000 Fahrzeuge, teilte die Behörde am Montag mit. Anlass ist ein Medienbericht über einen Vorfall, bei dem ein autonomes Waymo-Fahrzeug nicht vor einem Schulbus mit eingeschaltetem Warnblinker und ausgefahrenem Stoppschild angehalten haben soll. Stattdessen habe das Robotaxi den Bus umfahren und den ausgefahrenen Bremsarm missachtet, während Schüler ausstiegen.

Waymo, ein Tochterunternehmen der Google-Muttergesellschaft Alphabet, erklärte, an Verbesserungen der Software zum Anhalten an Schulbussen zu arbeiten. Bei dem Vorfall sei das Fahrzeug aus einem Winkel auf den Bus zugefahren, aus dem die Warnlichter und das Stoppschild nicht sichtbar gewesen seien. Es sei langsam und mit sicherem Abstand an dem Bus vorbeigefahren. Die Untersuchung ist Teil einer umfassenderen Prüfung von selbstfahrenden Fahrzeugen durch die US-Behörden. Waymo betreibt nach eigenen Angaben eine Flotte von mehr als 1500 Robotaxis in mehreren US-Großstädten.

(Bericht von Akash Sriram und David Shepardson; geschrieben von Ilona Wissenbach. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Alphabet A

Das könnte dich auch interessieren

Online-Dienste weltweit betroffen
Amazon meldet Cloud-Störungheute, 10:44 Uhr · Reuters
Amazon meldet Cloud-Störung
Wochenausblick – Verteidigung im Fokus
gnubreW
gestern, 12:00 Uhr · HSBC
Wochenausblick – Verteidigung im Fokus
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatilgestern, 19:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Europas Abhängigkeiten sind fatalgestern, 08:30 Uhr · onvista-Partners
Alle Premium-News
Werbung ausblenden